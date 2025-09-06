Arrampicata Sportiva: Laura Rogora ancora a podio nel Lead! Azzurra super nella Coppa del Mondo di Koper

Laura Rogora va ancora una volta a podio nella Coppa del Mondo 2025 di arrampicata, specialità Lead. L’azzurra ha ottenuto sulle pareti di Koper il terzo posto, al termine di una finale dai buoni contenuti.

Con lo score di 37+, l’atleta classe 2001 è riuscita a prendersi un piazzamento importante venendo preceduta soltanto dalla padrona di casa slovena Janja Garnbret, prima con punteggio di 47+, e dalla coreana Chaehyun Seo, seconda a 38+ con una prova leggermente migliore rispetto a quella di Rogora.

Nella gara maschile invece, il successo di tappa se l’è preso il fortissimo nipponico Sorako Anraku, primo con 48+: l’asiatico ha avuto la meglio sul rivale spagnolo Alberto Gines Lopez, secondo per pochissimo a 47+, e anche sul fuoriclasse britannico Toby Roberts, terzo a 46+.

Per Laura Rogora, dopo i secondi posti colti negli eventi del massimo circuito internazionale prima a Innsbruck e poi a Madrid, questa terza piazza rappresenta un ottimo viatico verso i Mondiali che si terranno a Seul – in Corea del Sud – dal 21 al 28 settembre.