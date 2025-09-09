Scopri il viaggio emozionante di un atleta che ha fatto della passione per l’arrampicata sportiva una carriera ricca di successi: dai primi podi giovanili ai titoli mondiali under 20, fino all’affermazione come campione italiano assoluto nel 2021–2022 e all’oro nella prima tappa di Coppa Europa Speed 2024. Un racconto fatto di vittorie, sacrifici, strategie e forza mentale. In questa intervista al Fantini Club di Cervia Milano Marittima, ripercorriamo insieme a Gian Luca Zodda i momenti decisivi della sua evoluzione, le sfide tecniche più interessanti e i suoi sogni per il futuro, anche alla luce della partecipazione agli Olympic Qualifier 2024. Un ritratto autentico di crescita, determinazione e sport ad alta quota. Conduce Alice Liverani