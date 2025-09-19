Arrampicata Sportiva
Arrampicata sportiva, le speranze dell’Italia ai Mondiali 2025: Rogora la carta principale, possibili sorprese dallo speed
All’inizio dei Mondiali 2025 di arrampicata sportiva mancano sempre meno giorni. Le pareti di Seul, in Corea del Sud, sono infatti pronte ad ospitare i migliori e le migliori climbers del pianeta, che si misureranno fra lead, boulder e speed.
Tantissime le nazioni al via della rassegna asiatica, fra cui anche l’Italia che si presenterà dall’altra parte del mondo con ben 19 alfieri e con alcune chance da medaglia, più o meno chiare. Ecco quale potrebbe essere lo scenario azzurro a Seul.
Lead
É il settore dove l’Italia avrà più possibilità. Laura Rogora, leader del comparto italiano, ha raccolto in questa stagione ben tre podi in Coppa del Mondo (1 secondo posto e 2 terzi posti) chiudendo peraltro al terzo posto la classifica generale della CdM 2025: la nativa di Roma va chiaramente in Corea per mettersi una medaglia al collo. La sorpresa invece potrebbe essere rappresentata, al maschile, da quel Filip Schenk che quest’anno a a Chamonix ha centrato la sua prima top 3 in carriera, in contest nel quale magari anche la costanza di Giovanni Placci potrebbe essere premiata.
Speed
Matteo Zurloni e Ludovico Fossali, rispettivamente campione del mondo nel 2023 e campione d’Europa in carica, sono attesi almeno all’approdo al tabellone finale ad eliminazione diretta al maschile che parte dagli ottavi. Poi da li bisognerà vedere i possibili sviluppi. Fossali negli ultimi mesi è parso più in palla – ha sfiorato la medagli anche ai World Games – rispetto al compagno di squadra, però entrambi potrebbero pescare la giornata giusta.
Boulder
Il nome da poter spendere è quello di Camilla Moroni. La rappresentante delle Fiamme Oro è arrivata all’8° posto nella classifica della CdM 2025 cogliendo anche un 3° posto a Curitiba (Brasile): e se a Seul fosse in grado di ripetersi? Fra pochi giorni la risposta sul campo, anzi sulle pareti.