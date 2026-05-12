Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Berna: c’è il Boulder. Azzurri mine vaganti

Dopo il doppio opening stagionale in Cina, la Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva è pronta a sbarcare in Europa. Rotta su Berna, dove sulle pareti elvetiche – dal 22 al 24 maggio – sarà il momento del boulder di tornare protagonista.

Specialisti e specialiste chiamati a cimentarsi sui “blocchi” delle strutture elvetiche per affermare ancora una volta il talento e la forza del loro stile e della loro tecnica.

Italia che sarà presente con 7 atleti: 2 uomini e 5 donne. Il riferimento sarà Camilla Moroni, che proverà a passare le qualificazioni e la semifinale, per presentarsi nella finale a otto, ma attenzione anche a un’atleta in ascesa come Francesca Matuella, che a Keqiao si è messa in luce, mentre fra gli uomini i due alfieri presenti in Svizzera saranno Niccolò Antony Salvatore e Luca Boldrini. Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia per la terza tappa della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva (boulder).

Maschile

Niccolò Antony Salvatore, Luca Boldrini

Femminile

Leonie Hofer, Irina Daziano, Camilla Moroni, Francesca Matuella, Giorgia Tesio