Andrea Dallavalle: “L’obiettivo era passare con il minimo sforzo. In finale sarà una guerra”

Nel programma della quinta giornata di gare della rassegna iridata di atletica, competizione in corso di svolgimento a Tokyo, spicca anche l’inizio della gara di salto triplo maschile, con le qualificazioni. Gli azzurri al via sono due: Andrea Dallavalle e Andy Diaz, bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Dallavalle parte forte e, al primo salto, centra la misura giusta con 17.08, mancando per due soli centimetri la misura necessaria alla qualificazione diretta in finale. L’azzurro intuisce la bontà della sua misura, gestisce bene le energie e non forza più del dovuto conquistando il pass per la gara decisiva con la quarta posizione.

Completa la doppietta italiana Andy Diaz, che chiude la sua gara con la misura utile a centrare l’ingresso tra i dodici che venerdì si giocheranno il titolo iridato. Il bronzo di Parigi 2024 si qualifica con la misura di 16.94, che gli vale la settima posizione

Andrea Dallavalle analizza così la sua prova: “Alla fine l’obiettivo era quello di passare il turno con il minimo sforzo. Ho rosicato abbastanza per aver mancato la qualificazione diretta di soli due centimetri. In un mondo normale quasi tutti si qualificano con quella misura. Sono abbastanza tranquillo, perché so di poter fare meglio. La finale sarà una guerra, siamo in tanti, vogliamo fare bene”.