A che ora Mattia Furlani oggi in tv, Mondiali atletica 2025: orario finale, avversari, tv, streaming

Mattia Furlani disputerà la finale di salto in lungo ai Mondiali 2025 di atletica, che andrà in scena mercoledì 17 settembre (ore 13.49 italiane). Il 20enne laziale si è meritato l’accesso all’atto conclusivo con un balzo da 8.07 metri piazzato in apertura del turno di qualificazione, ma dovrà sistemare alcuni dettagli dal punto di vista tecnico se vorrà davvero dare l’assalto al podio, obiettivo ampiamente alla portata del Campione del Mondo indoor e bronzo olimpico.

La concorrenza sarà spietata, a cominciare dal greco Miltiadis Tentoglou: il Campione Olimpico cercherà di difendere il titolo iridato, forte della miglior prestazione mondiale stagionale. Il giamaicano Tajay Gayle (Campione del Mondo nel 2019) e lo spagnolo Ester Lescay hanno impressionato in qualifica con due misure degne di nota: saranno dei temibili rivali nella corsa verso le medaglie e sarà probabilmente necessario batterli per meritarsi l’alloro.

Lo svizzero Simon Ehammer e il bulgaro Bozhidar Saraboyukov hanno beffato Furlani per questione di centimetri, rispettivamente alle finali di Diamond League e agli Europei Indoor, dunque andranno osservati con molta attenzione. Da non sottovalutare i cinesi Mingkun Zhan e Yuhao Shi. Saranno in pedana anche lo statunitense Isaac Grimes, lo svedese Thobias Montler, il giamaicano Nikaoli Williams e lo spagnolo Jaime Guerra.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di quando gareggia Mattia Furlani nella finale di salto in lungo ai Mondiali 2025 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Giappone sono sette ore avanti rispetto a noi).

A CHE ORA FURLANI NELLA FINALE DI SALTO IN LUNGO AI MONDIALI

Mercoledì 17 settembre

Ore 13.49 Finale salto in lungo maschile – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA MATTEO FURLANI AI MONDIALI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Eurosport 1, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST FINALE SALTO IN LUNGO MONDIALI

Miltiadis Tentoglou (Grecia: 8.65 di personale, 8.46 di stagionale)

Tajay Gayle (Giamaica: 8.69, 8.34)

Mattia Furlani (Italia: 8.38, 8.37)

Simon Ehammer (Svizzera: 8.45, 8.34)

Bozhidar Saraboyukov (Bulgaria: 8.22, 8.21)

Mingkun Zhang (Cina: 8.24, 8.24)

Isaac Grimes (USA: 8.35, 8.15)

Yuhao Shi (Cina: 8.43, 8.21)

Thobias Montler (Svezia: 8.38, 8.25)

Jaime Guerra (Spagna: 8.17, 8.14)

Nikaoli William (Giamaica: 8.16, 8.16)

Lester Lescay (Spagna: 8.35, 8.21)