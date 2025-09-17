Si interrompe al primo turno con una prestazione ampiamente al di sotto delle aspettative l’avventura di Dalia Kaddari e Vittoria Fontana nei 200 metri ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Tokyo. Le due sprinter azzurre sono rimaste abbastanza distanti dai rispettivi primati stagionali, non destando una buona impressione anche in ottica staffetta per la 4×100 italiana.

La 24enne sarda, tornata quest’estate a ottimi livelli con il 22.68 di Madrid a soli quattro centesimi dal personale, non è riuscita a sfoderare una buona progressione sul rettilineo dovendosi accontentare del quinto posto nella sua batteria con un 23.11 (vento +0.1) rivelatosi poi insufficiente per rientrare tra i migliori sei tempi di ripescaggio verso le semifinali.

Niente da fare anche per la 25enne lombarda, vincitrice delle Universiadi a Bochum lo scorso 24 luglio con il nuovo personal best di 22.79, che ha fatto tanta fatica sin dalla partenza arrivando addirittura ultima nella sua heat con un deludente 23.31 (vento nullo). Qualificate in scioltezza tutte le big, con la statunitense Anavia Battle che ha firmato la miglior prestazione assoluta delle batterie in 22.07 davanti alla connazionale oro mondiale nei 100 Melissa Jefferson-Wooden (22.24) e alla giamaicana Shericka Jackson (22.33).