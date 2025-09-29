Jannik Sinner: “Faticato a tenere il servizio, contento di come ho lottato. 40 vittorie? Numero importante”

Jannik Sinner si è qualificato alle semifinali del torneo ATP 500 di Pechino, sconfiggendo l’ungherese Fabian Marozsan con il punteggio di 6-1, 7-5 e meritandosi così il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento della capitale cinese. Il numero 1 del mondo ha riscontrato qualche difficoltà nel secondo set, ha perso il servizio e si è trovato sotto per 4-5, riuscendo poi prontamente a mettere a posto con un parziale di 12-1 in termini di punti. Al prossimo turno incrocerà l’australiano Alex de Minaur, numero 8 del mondo contro cui ha vinto tutti i dieci precedenti.

Il fuoriclasse altoatesino ha analizzato la propria prestazione nelle consuete dichiarazioni rilasciate a caldo in campo, subito dopo la conclusione dell’incontro: “Primo set cominciato bene, tutti e due abbiamo viaggiato bene nel secondo, non ho sfruttato il break sul 4-3. Lui può raggiungere un picco molto alto, lo sapevo alla vigilia. Ha servito per il set e ha commesso due errori. Solidità psicologica? In questi momenti cerco di lottare: ho faticato a tenere il servizio, 0-30 un paio di volte, ma sono contento di come ho lottato“.

Jannik Sinner ha conquistato la 40ma vittoria stagionale: “È quello per cui ci alleniamo, la fiducia è molto importante nel nostro sport, vedremo come finirò l’anno. Considerando i pochi tornei che ho giocato il numero di vittorie è importante. Oggi ho cercato di essere aggressivo da fondo e andare più a rete, cambiare un po’. Eravamo velocissimi ed era difficile cambiare velocità, ma sono soddisfatto“.

In vista della semifinale contro Alex de Minaur: “Questi campi sono abbastanza unici e sono lenti, è difficile ottenere punto: per me è una grande sfida per me. alex è migliorato tanto, ha giocato bene e mi aspetto una partita difficile“.