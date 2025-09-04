Sara Errani e Jasmine Paolini sconfitte nella semifinale del doppio agli US Open: vincono Dabrowski/Routliffe in due set

Si ferma in semifinale l’avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio femminile agli US Open 2025. Le due azzurre sono state sconfitte dalla coppia formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla neozelandese Erin Routliffe sullo score di 6-4 6-3 in 1 ora e 13 minuti di gioco. Le campionesse olimpiche non sono state capaci di attuare i proprio schemi di gioco al cospetto di avversarie per caratteristiche migliori su una superficie rapida come quella di New York.

Nel primo set si seguono i turni al servizio fino al settimo game. Qualche seconda di servizio di troppo cosa caro a Sarita e Jas, non in grado di contenere la potenza dei colpi al rimbalzo delle rivali. Lo strappo si rivela decisivo, dal momento che la canadese e la neozelandese non concedono opportunità per ristabilire l’equilibrio. Sullo score di 6-4 termina il parziale.

Nel secondo set la musica non cambia. Dabrowski e Routliffe creano maggiori problemi in risposta di quanto facciano le italiane. Paolini ed Errani sono costrette ad annullare due palle break nel quinto game, ma nulla possono nel settimo, andando sotto 0-40. Un vantaggio mantenuto fino alla fine dalle rivali, che possono festeggiare sul 6-3 il pass per l’atto conclusivo.

Leggendo le statistiche, si comprende il differente rendimento col fondamentale del servizio: 60% dei punti vinti con la prima e 44% con la seconda per le azzurre, rispetto all’81% con la prima e il 67% con la seconda delle avversarie.