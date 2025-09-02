A che ora Italia-Spagna oggi, Europei basket 2025: orario, tv, programma, streaming

Quarto impegno ad EuroBasket 2025 per l’Italia, che dopo il giorno di riposo osservato ieri torna in campo oggi martedì 2 settembre alle 20:30 italiane per affrontare a Limassol (Cipro) la Spagna campione in carica per il girone C in una sfida chiave per il 2° posto con vista sugli ottavi di finale.

Gli azzurri dopo il ko all’esordio contro la Grecia hanno trovato due vittorie consecutive contro Georgia (78-62) e Bosnia Erzegovina (79-96), costruite soprattutto grazie ad un’ottima ripresa dopo aver sofferto la fisicità degli avversari nel primo tempo. Prestazione monstre di Simone Fontecchio contro la Bosnia con i suoi 39 punti, con Darius Thompson e Nicolò Melli in grande spolvero.

La Spagna di ‘Don’ Sergio Scariolo – all’ultimo torneo prima di iniziare la nuova esperienza al Real Madrid – non ha iniziato l’Europeo nel modo migliore perdendo al debutto contro la Grecia, ma ha saputo rialzarsi subito battendo prima la Bosnia Erzegovina (88-67) e poi Cipro (91-47) grazie ai punti pesanti di ‘Willy’ Hernangomez e Santi Aldama che proveranno a mettere in difficoltà la rappresentativa del Belpaese.

Palla a due che verrà alzata alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol (Cipro) questa alle 20:30 ora italiana – le 21:30 secondo il fuso orario della capitale cipriota. Diretta TV disponibile in chiaro per tutti su Rai 2 HD e per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 209), con la diretta streaming garantita da RaiPlay per tutti e da SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente sul quarto match dell’Italia ad EuroBasket 2025!

CALENDARIO ITALIA-SPAGNA EUROPEI BASKET 2025 OGGI

Martedì 2 settembre

Ore 20:30 Italia-Spagna – Diretta tv in chiaro per tutti su Rai 2 HD e per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 209)

Diretta TV: in chiaro per tutti su Rai 2 HD e per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 209)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport