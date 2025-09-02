LIVE Italia-Spagna, Europei basket 2025 in DIRETTA: scontro diretto che vale il 2° posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Spagna, quarta giornata degli Europei di basket 2025! Sfida decisiva per le sorti del girone C e in particolare per il secondo posto dietro alla Grecia di Giannis Antetokounmpo imbattuta e già certa del pass per gli ottavi di finale.

Dopo la sconfitta all’esordio contro gli ellenici l’Italia ha reagito prontamente battendo in fila la Georgia (78-62) e la Bosnia Erzegovina (79-96) con due prove convincenti dove i ragazzi del CT Pozzecco hanno sofferto ma sono usciti alla distanza grazie soprattutto ad un Simone Fontecchio in formato NBA – 39 punti per lui contro i bosniaci, record assoluto per un azzurro ad una manifestazione – e agli acuti di Darius Thompson e Nicolò Melli.

La Spagna ha iniziato il torneo continentale nello stesso modo dell’Italia perdendo contro la Georgia (83-69), con la Roja campione in carica che si è rimessa subito in carreggiata vincendo le successive due partite contro Bosnia Erzegovina (88-67) e Cipro (91-47) issandosi così al secondo posto davanti proprio agli azzurri. Fari puntati sui fratelli Hernangomez – ‘Willy’ MVP dell’Europeo 2022 e Juancho – con Santi Aldama e Dario Brizuela a dare man forte sul perimetro.

Inizio del match previsto alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol (Cipro) questa sera alle 20:30 ora italiana, con la diretta TV garantita in chiaro da Rai 2 HD e per gli abbonati da Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 209). Diretta streaming affidata invece a RaiPlay, SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport di Italia-Spagna!