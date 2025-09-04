A che ora Italia-Cipro oggi, Europei basket 2025: orario, programma, tv, streaming

Ultimo impegno della fase a gironi per l’Italbasket agli Europei 2025! Oggi giovedì 4 settembre alle 17:15 ora italiana gli azzurri scendono in campo a Limassol (Cipro) contro i padroni di casa per la giornata conclusiva del gruppo C.

I ragazzi del CT Gianmarco Pozzecco, già certi del pass per gli ottavi di finale, possono addirittura chiudere al primo posto in caso di successo della Spagna sulla Grecia questa sera. La Nazionale del Belpaese, dopo aver perso all’esordio contro gli ellenici, ha inanellato tre vittorie consecutive contro Georgia (78-62), Bosnia Erzegovina (79-96) e soprattutto Spagna (67-63) al termine di un’autentica battaglia chiusa solo nei secondi finali.

Cipro vuole comunque onorare l’impegno europeo nel modo migliore, con la rappresentativa padrona di casa fanalino di coda del girone C con quattro sconfitte in altrettante partite disputate e con degli ampi scarti subiti contro Spagna, Grecia, Georgia e Bosnia Erzegovina. La ‘stella’ a disposizione di coach Christoforos è Darris Willis che gioca in Grecia all’Aris Salonicco, con gli altri atleti impegnati nel Campionato cipriota.

Palla a due che verrà alzata questo pomeriggio alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol (Cipro) alle 17:15 ora italiana – le 18:15 ora locale, con la diretta TV garantita in chiaro per tutti da Rai 2 HD e per gli abbonati da Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205). La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay (per tutti), SkyGO, Now TV e DAZN (per gli abbonati). OA Sport vi fornirà invece la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti del match dell’Italbasket.

CALENDARIO ITALIA-CIPRO EUROPEI BASKET 2025 OGGI

Giovedì 4 settembre

Ore 17:15 Italia-Cipro – Diretta TV in chiaro per tutti su Rai 2 HD e per gli abbonati su Sky Sport Uno (Canale 201) e Sky Sport Basket (Canale 205)

PROGRAMMA ITALIA-CIPRO EUROPEI BASKET 2025 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: in chiaro per tutti su Rai 2 HD e per gli abbonati su Sky Sport Uno (Canale 201) e Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport