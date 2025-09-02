Basket, Europei 2025: Francia trascinata da Yabusele, batte la Polonia. Girone A ingarbugliato al massimo

36 punti di Guerschon Yabusele bastano alla Francia per vincere con il punteggio di 83-76 sulla Polonia. Una vittoria, quella dei transalpini, che non risolve tutti i problemi, ma permette quantomeno di approdare sul 3-1 nel record di vittorie e sconfitte. E sarà l’ultima giornata a decidere tutto a Katowice. Per i polacchi 18 di Jordan Loyd.

Prime fasi a trazione francese, anzi a trazione Yabusele: è lui il principale terminale offensivo nel momento in cui la squadra transalpina vola fin sul 12-5. L’attacco dei Bleus, però, si inceppa improvvisamente: ne approfitta Pluta per lanciare quello che diventa un parziale di 0-11 che manda la Polonia a prendersi il vantaggio di quattro punti. Yabusele torna a colpire da tre, nella breve rincorsa la Francia trova il sorpasso con Okobo e, dopo 10′, il tabellone recita 27-24.

Sembra il momento buono per i transalpini, che se ne vanno in una fase di tre minuti nella quale le realizzazioni scarseggiano (solo Okobo e Coulibaly segnano). Dal 33-24, però, succede l’imprevedibile: sia con i big che con i nomi meno noti quali il neo-Tortona Olejniczak la Polonia non soltanto risale fino al 36-35, ma finisce per passare con il contributo in particolare di Sokolowski. Il sigillo lo mette Ponitka, e dopo 20 minuti c’è il 41-44 a favore dei polacchi.

La coppia Olejniczak-Ponitka funziona, Yabusele più di tutti tiene per i francesi, che hanno così il tempo prima di agganciare e poi di sorpassare sul 55-50 a 3’20” dalla fine di un terzo quarto che non si rivela poi realmente ricco di soddisfazioni per quel che concerne la vena realizzativa di molti. Sokolowski tiene piuttosto vicina la Polonia, ma la questione, a 10′ dal termine, sembra dare alla Francia dei margini di sicurezza, anche se non eccessivi: 60-55.

Yabusele e Hoard sembrano poter dare il là alla fuga definitiva da parte della squadra che al collo ha l’argento olimpico, che si porta fin sul 68-55 dopo due minuti di quarto conclusivo. Inizia a farsi sentire Balcerowski, e per la Polonia è una notizia che vale pure tanti liberi. La Francia riesce però a tenersi quasi sempre sulla doppia cifra di vantaggio, solo che, sull’80-71, rischia di buttar via tutto, con l’accoppiata Ponitka-Sokolowski che fa di tutto per rimettere in piedi la partita. La chiude Okobo da 3 a nove secondi dalla fine. E adesso la lotta per la testa è ingarbugliata al massimo.

FRANCIA-POLONIA 83-76

FRANCIA – Francisco, Okobo* 14, Hifi ne, Luwawu-Cabarrot, Yabusele* 36, Cordinier* 7, Maledon* 2, Jaiteh* 8, Risacher, Hoard 10, Coulibaly* 3. All. Fauthoux

POLONIA – Pluta* 5, Balcerowski* 8, Sokolowski 15, Loyd* 18, Ponitka* 16, Zapala ne, Dziewa*, Gielo, Laczynski 6, Olejniczak 8, Michalak, Zolnierewicz. All. Milicic