A che ora Italia-Bulgaria, Finale Mondiali 2025: programma, tv, streaming

L’Italia affronterà la Bulgaria nella finale dei Mondiali 2025 di volley maschile: l’appuntamento è per domenica 28 settembre (ore 12.30) sul campo di Pasay City (Manila, Filippine). La nostra Nazionale ha travolto la Polonia con un roboante 3-0, prendendosi la rivincita dopo aver perso gli atti conclusivi degli Europei 2023 e della Nations League 2025, che erano stati preceduti dalla finale dei Mondiali 2022 vinti dai nostri azzurri.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi avranno così la possibilità di difendere il titolo iridato conquistato tre anni fa a Katowice e il Bel Paese disputerà la sesta finale della propria storia dopo quella persa nel 1978 e quelle vinte nel 1990, 1994, 1998 e 2022. Dall’altra parte della rete ci saranno i ribattezzati tutti verdi, la squadra più giovane di questa competizione guidata da Chicco Blengini, CT dell’Italia dal 2015 al 2021 che proverà a sovvertire il pronostico della vigilia e a togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

L’Italia si affiderà al palleggiatore Simone Giannelli (con Riccardo Sbertoli riserva), all’opposto Yuri Romanò (con Kamil Rychlicki alle spalle), agli schiacciatori Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo (con Luca Porro e Francesco Sani pronti all’occorrenza), ai centrali Roberto Russo e Giovanni Gargiulo (con Gianluca Galassi e Simone Anzani pronti all’occorrenza), Fabio Balaso il libero. La Bulgaria farà leva soprattutto sul bomber Aleksandar Nikolov e su suo fratello Simeon, giovane palleggiatore di grandi speranze.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Bulgaria, finale dei Mondiali di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (rete esatta da definire); in diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Manila sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-BULGARIA, FINALE MONDIALI VOLLEY 2025

Domenica 28 settembre

Ore 12.30 Finale Mondiali volley 2025: Italia vs Bulgaria

PROGRAMMA ITALIA-BULGARIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canale Rai (rete esatta da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.