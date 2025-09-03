A che ora Errani/Paolini-Dabrowski/Routliffe oggi in tv, US Open 2025: orario, partite precedenti, streaming

Oggi, mercoledì 3 settembre, Sara Errani e Jasmine Paolini saranno chiamate all’appello nelle semifinali del doppio femminile degli US Open 2025. Le due azzurre affronteranno la coppia formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla neozelandese Erin Routliffe in un confronto che metterà in palio l’accesso all’atto conclusivo, cosa che per le due campionesse olimpiche sarebbe un inedito.

Un percorso convincente delle azzurre, capaci di trovare sempre le soluzioni alle giocate proposte dalle avversarie. Lo spartito è sempre lo stesso: Errani guida strategica in campo, a presidiare la rete come non sa fare nessuno nel circuito femminile; Paolini a far “legna” da fondo, cercando di far valere le sue grandi qualità di ribattitrice, essendo una top-10.

Ci si dovrà confermare su standard molto elevati contro la canadese e la neozelandese che hanno dalla loro una grande potenza nei colpi al rimbalzo e potrebbero essere non facili da gestire nei turni al servizio. Vedremo se e come le nostre portacolori sapranno far valere il loro ventaglio di soluzioni maggiore.

La partita tra Errani/Paolini e Dabrowski/Routliffe, valida per la semifinale del doppio femminile agli US Open 2025, sarà trasmessa in diretta televisiva da SuperTennis HD e Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix. La partita sarà la quarta sul campo Louis Armstrong, il cui programma partirà dalle 17.00 italiane. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

Mercoledì 3 settembre (orari italiani)

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

L. Guto Miguel BRA vs J. Kennedy USA

J. Pareja USA vs L. Nilsson SWE

K. Siniakova CZE / T. Townsend USA vs V. Kudermetova / Elise Mertens BEL (non prima delle 22:00)

S. Errani / J. Paolini ITA vs G. Dabrowski CAN / E. Routliffe NZL

Diretta tv: Sky Sport Arena (204), SuperTennis HD.

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

Diretta testuale: OA Sport