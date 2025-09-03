Cosa devono fare Errani/Paolini per diventare n.1 al mondo agli US Open: fase decisiva

Le prime quattro teste di serie del tabellone di doppio femminile si sono qualificate per le semifinali degli US Open 2025 di tennis: Sara Errani e Jasmine Paolini devono difendere il primo posto nella Race WTA e sono ancora in piena corsa per raggiungere anche il numero 1 del ranking.

La coppia azzurra a New York, però, non ha il destino nelle proprie mani: anche vincendo il torneo, infatti, le italiane non hanno la certezza di portarsi in vetta alla classifica mondiale (per Errani sarebbe un ritorno), in quanto le loro avversarie in finale non dovranno essere la statunitense Taylor Townsend e la ceca Kateřina Siniaková.

Domani le azzurre giocheranno contro la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe nella seconda semifinale, scendendo in campo al termine del match tra la statunitense Taylor Townsend e la ceca Kateřina Siniaková e la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens. In caso di successo di Townsend e Siniaková le azzurre sapranno già, prima di scendere in campo, di non poter salire al numero 1 del mondo l’8 settembre.

ERRANI E PAOLINI DIVENTANO NUMERO 1 IN DOPPIO SE…