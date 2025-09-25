A che ora Bolelli/Vavassori-Griekspoor/Bonzi, ATP Pechino 2025: orario, programma, tv, streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori debutteranno al torneo ATP 500 di Pechino all’altezza degli ottavi di finale. La coppia italiana esordirà sul cemento cinese nella giornata di venerdì 26 settembre, quando incrocerà il francese Benjamin Bonzi e l’olandese Tallon Griekspoor nel primo match del torneo di doppio. Gli azzurri torneranno a giocare insieme a quasi un mese di distanza dal ko rimediato al secondo turno degli US Open contro i padroni di casa James Tracy e Robert Cash.

Sarà il quinto match a partire dalle ore 05.00 sul Campo 5, ma il quarto non inizierà prima delle ore 10.00. Sono previste tre sfide femminili in apertura (P. Kudermetova-Kenin, Bouzkova-Linette, V. Kudermetova-Bondar) e poi il doppio non prima delle ore 10.00 tra Skupski/Smith e Arevalo/Pavic. Non ci sono precedenti tra queste coppie, in palio la qualificazione ai quarti di finale da disputare contro i francesi Doumbia/Reboul.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bolelli/Vavassori-Bonzi/Griekspoor, ottavo del torneo ATP 500 di Pechino. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Plus (il canale esatto verrà definito a ridosso dell’incontro); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI-BONZI/GRIEKSPOOR, ATP PECHINO

Quinto match dalle ore 05.00 (il quarto non inizierà prima delle ore 10.00) Bolelli/Vavassori vs Bonzi/Griekspoor

In precedenza, a partire dalle ore 05.00 sul Campo 5, si giocheranno nell’ordine: P. Kudermetova-Kenin, Bouzkova-Linette, V. Kudermetova-Bondar e Skupski/Smith-Arevalo/Pavic (non prima delle ore 10.00). Al termine toccherà a Bolelli e Vavassori.

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-BONZI/GRIEKSPOOR: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport Plus, per gli abbonati. La rete esatta verrà definita a ridosso dell’incontro.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.