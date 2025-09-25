Chi affronterà Sinner al prossimo turno a Pechino? L’ultimo precedente ad agosto non fu banale

Missione compiuta per Jannik Sinner. L’altoatesino si è imposto con un duplice 6-2 contro il croato Marin Cilic, nella sfida valida per il primo turno dell’ATP500 di Pechino. Sul cemento cinese Jannik ha fatto vedere un ottimo tennis, con alcune variazioni rispetto al solito spartito. Tenendo fede a quanto aveva affermato dopo la finale degli US Open persa contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, Sinner ha voluto testare alcune soluzioni fuori dalla propria comfort zone e il risultato è stato più che soddisfacente.

L’obiettivo sarà quello di dare un seguito anche nella prossima partita. Negli ottavi di finale, il n.2 del mondo affronterà un giocatore con cui ha avuto modo di confrontarsi di recente. Il riferimento è al francese Terence Atmane, quest’oggi a segno piuttosto nettamente contro il padrone di casa Zhizhen Zhang in due set.

Il match precedente risale alle semifinali del Masters1000 di Cincinnati, dove ha prevalso il pusterese in una partita equilibrata e in cui il transalpino ha messo in mostra un tennis di alto livello. L’azzurro è stato messo in difficoltà dalle rotazioni mancine soprattutto nel primo set, vinto comunque al tie-break (7-6 (4)).

Nel secondo parziale la partita si è incanalata sui binari più favorevoli all’italiano, in grado di leggere meglio le traiettorie dei colpi del suo rivale e di trovare le giuste contromisure. Si prospetta, quindi, una sfida interessante, con Jannik che potrà avere qualche riferimento in più rispetto alla partita in Ohio.