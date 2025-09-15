15 precedenti tra Sinner e Alcaraz. Lo spagnolo ha vinto 2 partite su 3

Non può essere certo una coincidenza. Sono in totale 15 le sfide disputate tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nel massimo circuito internazionale e la prevalenza dello spagnolo negli scontri diretti si fa decisamente importante. Alla prova dei fatti l’iberico, grazie all’affermazione di oggi nella finale degli US Open 2025, ha ottenuto il 10° successo, per cui le sue vittorie sono pari al 66.6%.

La superficie sulla quale i due hanno avuto modo di scontrarsi è stata l’hard (9 partite), come a New York, e Carlitos si è imposto 7 volte rispetto alle 2 di Jannik. Un dato che desta riflessione, se si pensa che spesso e volentieri si è detto che il duro sia la superficie migliore del nostro portacolori.

A seguire, sulla terra, sono tre vittorie su quattro match dell’iberico, mentre sull’erba è in vantaggio il pusterese con due vittorie a Wimbledon, ultima delle quali nella finale dei Championships di quest’anno. Se si tira una riga sulle partite nei Major, Carlitos guida 4-2 rispetto all’altoatesino.

Numeri che giustificano anche il cambio della guardia che c’è stato in vetta alla classifica mondiale, grazie al successo del murciano a Flushing Meadows. Vedremo se nel futuro questa tendenza cambierà o se la prevalenza di Alcaraz sarà sempre più netta.