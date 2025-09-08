Carlos Alcaraz scherza con Sinner: “Vedo più te che la mia famiglia”

Missione compiuta per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo si è imposto col punteggio di 6-2 3-6 6-1 6-4 contro Jannik Sinner nella finale degli US Open 2025. Una partita dominata per larghi tratti dall’iberico, che ha espresso un livello di gioco altissimo, al cospetto di un Sinner che invece non è stato in grado di elevare il proprio livello di gioco.

Un atto conclusivo che quindi non ha avuto tanta storia e ha permesso al murciano di conquistare il suo sesto titolo nei Major e di portarsi in vetta alla classifica mondiale, a discapito proprio di Jannik che vede terminare a 65 le settimane da n.1 del mondo: “Voglio iniziare con Jannik. È incredibile quello che stai facendo durante tutta la stagione. Un livello straordinario in ogni torneo che giochi. Ti vedo più della mia famiglia (ride, ndr). È bello condividere campo e spogliatoio, guardarti e cercare di migliorare giorno dopo giorno. Congratulazioni per tutto quello che stai facendo”, le parole rivolte dall’iberico al suo avversario.

“Al mio team e alla mia famiglia: sono fortunato ad avervi con me. Il lavoro duro alle spalle per migliorare come uomo e tennista. Ogni traguardo e risultato che ottengo è anche grazie a voi. Questo torneo è speciale per me”, ha concluso il campione spagnolo.

Un match dunque che ha rappresentato una svolta importante per Carlitos che, nel prossimo aggiornamento della classifica, precederà l’azzurro nella classifica mondiale. Non resta che godersi le prossime puntate di questa grande rivalità.