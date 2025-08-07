Lorenzo Musetti alla vigilia di Cincinnati: “Non mi sento ancora al meglio sul cemento”

Tanta voglia di riscatto ed un grande obiettivo all’orizzonte. Lorenzo Musetti si presenta ai nastri di partenza del Masters 1000 di Cincinnati dopo aver raccolto una sola vittoria negli ultimi due mesi, anche a causa dell’infortunio muscolare che lo aveva costretto a ritirarsi nel corso della semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz al termine di una splendida primavera sulla terra rossa europea.

I pochi punti ottenuti tra erba e ed i primi tornei sul cemento americano hanno fatto scivolare l’azzurro fuori dalla zona qualificazione per le ATP Finals di Torino, anche se c’è ancora tutto il tempo per rientrare tra i migliori 8 della Race. Musetti è consapevole di dover cambiare passo già nel torneo dell’Ohio e soprattutto agli US Open per continuare ad inseguire il sogno del vecchio Master.

“È bello tornare qua a Cincinnati, tra l’altro quest’anno ci sono un sacco di miglioramenti e novità nel torneo. Le condizioni sono leggermente diverse e possono aiutarmi. Ovviamente il cemento è una superficie in cui non mi sento ancora al meglio ed in cui non riesco ad esprimere il mio miglior tennis, ma il fatto di averci giocato nelle settimane prima di questo torneo mi fa ben sperare per potermi adattare il meglio possibile“, dichiara il carrarino.

“Sicuramente l’obiettivo è quello di poter fare veramente bene in questo Masters 1000 dove non ho mai ottenuto grandi risultati, e poi cercare di avere la miglior preparazione possibile per l’US Open“, le parole del tennista azzurro alla vigilia del torneo di Cincinnati (fonte: SuperTennis).