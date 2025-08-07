Jannik Sinner torna a Cincinnati: ufficiali i giorni delle partite dal 2° turno alla finale

Aumenta l’attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner, che si appresta a cominciare lo swing estivo americano in quel di Cincinnati dopo aver rinunciato all’Open del Canada. Il numero uno del mondo farà dunque il suo rientro nel circuito a quasi un mese di distanza dallo storico trionfo sull’erba di Wimbledon, con l’obiettivo di trovare le giuste sensazioni sul cemento in vista degli US Open.

Il fuoriclasse italiano si presenta in Ohio ovviamente da prima testa di serie del tabellone ed entrerà in gioco al secondo turno del prestigioso torneo statunitense grazie ad un bye. Sinner affronterà dunque il suo match d’esordio a Cincinnati sabato 9 agosto contro il vincente della sfida tra il qualificato colombiano Daniel Galan ed il ceco Vit Kopriva.

In caso di successo, il 23enne altoatesino incrocerebbe al terzo turno lunedì 11 agosto uno tra l’emergente canadese Gabriel Diallo (n.30 del seeding), l’esperto belga David Goffin e l’argentino Sebastian Baez. Il cammino di Jannik proseguirebbe poi eventualmente mercoledì 13 agosto agli ottavi (avversari più probabili Tommy Paul o Tomas Machac) e giovedì 14 ai quarti.

Nessun giorno di riposo dunque tra ottavi e quarti di finale per il campione in carica dei Championships, che disputerebbe l’ipotetica semifinale sabato 16 agosto con all’orizzonte un possibile confronto con Taylor Fritz e Holger Rune. La finale del Masters 1000 di Cincinnati è in programma non di domenica come da tradizione ma lunedì 18 agosto, con tutti gli appassionati che sognano di assistere ad un nuovo capitolo della rivalità generazionale tra l’azzurro e Carlos Alcaraz.

CALENDARIO JANNIK SINNER A CINCINNATI

Secondo turno: sabato 9 agosto.

Eventuale terzo turno: lunedì 11 agosto.

Eventuale ottavo di finale: mercoledì 13 agosto.

Eventuale quarto di finale: giovedì 14 agosto.

Eventuale semifinale: sabato 16 agosto.

Eventuale finale: lunedì 18 agosto.