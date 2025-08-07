Definito l’avversario di Jannik Sinner a Cincinnati: c’è anche un precedente in Coppa Davis

Sarà Daniel Galan l’avversario di Jannik Sinner nel secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati, ultimo grande torneo sul cemento americano in preparazione verso gli US Open. Il numero uno al mondo, esentato dal primo turno con un bye, comincerà il suo tentativo di difesa del titolo in Ohio nella giornata di sabato 9 agosto, a quasi un mese di distanza dalla vittoria nella finale di Wimbledon contro Carlos Alcaraz.

Da quel magico pomeriggio del 13 luglio infatti l’azzurro non ha più disputato alcun match ufficiale, rinunciando all’Open del Canada per puntare tutto sull’accoppiata Cincinnati-New York. Una strategia condivisibile tutto sommato quella del 23enne altoatesino, consapevole di dover fronteggiare un duro tour de force tra agosto e fine novembre.

Lo swing nordamericano di Sinner inizierà quindi contro il colombiano Galan, proveniente dalle qualificazioni e capace di sconfiggere al primo turno il ceco Vit Kopriva per 6-2 6-4. Sarà il terzo confronto diretto tra l’italiano ed il sudamericano, con Jannik avanti 2-0 nei precedenti dopo essersi imposto in Coppa Davis nel 2021 per 7-5 6-0 e agli ottavi di Wimbledon nel 2023 per 7-6 6-4 6-3.

Un match impari sulla carta, in cui il leader del ranking ATP proverà a trovare un po’ di ritmo partita sulla nuova superficie in attesa di test più probanti. Daniel Galan occupa attualmente la 134ma posizione della graduatoria mondiale, ma due anni fa fu in grado di toccare anche il 56° posto.