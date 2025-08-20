WTA Monterrey 2025, Sramkova e Noskova approdano agli ottavi di finale. Esce Pavlyuchenkova

Il torneo WTA di Monterrey torna in campo per disputare le ultime sei sfide di primo turno e completare l’allineamento del tabellone agli ottavi di finale. Passano il turno la slovacca Rebecca Sramkova e la ceca Linda Noskova, sesta testa di serie del seeding messicano. Esce la russa Anastasia Pavlyuchenkova.

La slovacca Rebecca Sramkova travolge 6-0 6-3, in un’ora di gioco, la wild card messicana Victoria Rodriguez. In chiusura di giornata la ceca Linda Noskova, testa di serie numero sei, piega 7-6(2) 7-6 (7), in un’ora e quarantaquattro minuti, la neozelandese Lulu Sun, numero 102 del ranking WTA.

Firma la sorpresa di giornata Antonia Ruzic. La qualificata croata doma 7-6(4) 6-1, in un’ora e cinquanta minuti, la russa Anastasia Pavlyuchenkova, testa di serie numero otto. Debutto vincente per Elisabetta Cocciaretto. La giocatrice marchigiana regola 6-3 6-4, in un’ora e trentuno minuti, la francese Leolia Jeanjean.

La wild card Ajla Tomljanovic esce vincitrice da un’autentica maratona. L’australiana rimonta 4-6 6-3 7-6(1), in tre ore e due minuti, la messicana Renata Zarazua. La statunitense Alycia Parks domina 6-2 6-1, in un’ora e due minuti, la spagnola Cristina Bucsa e al secondo turno sfiderà la connazionale Emma Navarro, testa di serie numero uno.