Lorenzo Sonego si complica la vita, ma approda agli ottavi di Winston-Salem: sconfitto in tre set Dostanic

Lorenzo Sonego si è complicato tremendamente la vita nella sfida del secondo turno del torneo di Winston-Salem (USA), opposto all’americano Stefan Dostanic (n.412 del ranking). Una vittoria col punteggio di 6-3 6-7 (3) 7-6 (3) in 2 ore e 57 minuti di gioco, in una partita che Sonny sembrava avere in mano e poi nel terzo parziale pareva essergli sfuggita. Alla fine della fiera, pass per gli ottavi di finale dove affronterà lo spagnolo Jaume Munar, a segno contro Mattia Bellucci.

Nel primo set il piemontese cerca subito di mettere sotto pressione il suo avversario nei turni in risposta. Sonego non sfrutta una palla break nel secondo game, ma è risoluto nel sesto, capitalizzando alla grande l’opportunità. Strappo decisivo ai fini della prima frazione, in cui l’azzurro concede nei suoi turni in battuta appena tre punti.

Nel secondo set la partita si fa decisamente più complessa. Sonny va sotto di un break all’inizio, giocando male il secondo game. Il torinese fatica a ritrovare la giusta fluidità nel suo tennis e la percentuale d’errore cresce. L’azzurro cancella due opportunità di doppio break nel quarto gioco al rivale e una nel sesto. Nel game successivo c’è il contro-break: bravo Lorenzo ad avventarsi su quest’opportunità. Proseguono però i problemi nella gestione del servizio, dovendo cancellare una palla set nel decimo game. Si va al tie-break e Dostanic prevale in maniera piuttosto netta 7-2, sfruttando le incertezze di Lorenzo.

Nel terzo set il n.35 del mondo parte decisamente male: break subìto in apertura. Prova a rimediare immediatamente il tennista allenato da Fabio Colangelo, ma il break-point non viene trasformato. L’azzurro si carica per continuare a crederci e nell’ottavo game c’è l’aggancio sul 4-4. Una sfida punto a punto, con il tennista torinese che annulla una palla break nell’undicesimo gioco e non capitalizza tre match-point in risposta al servizio del rivale nel game successivo. Si va al tie-break e la maggior esperienza del nostro portacolori fa la differenza e il punteggio di 7-3 gli sorride.

Leggendo le statistiche, da segnalare in positivo il 70% di prime di servizio in campo da Sonego, ottenendo il 74% dei quindici, mentre un po’ bassa la percentuale di efficienza con la seconda (48%). Nel rapporto vincenti/gratuiti, 28/48 per Sonny rispetto al 29/54 di Dostanic.