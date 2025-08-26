Vuelta a España 2025, David Gaudu: “L’obiettivo di giornata era prendere la maglia rossa”

Il britannico Ben Turner si aggiudica, con una prepotente volata, la quarta tappa della Vuelta a España 2025, la Susa-Voiron di 206,7 chilometri. Il corridore della Ineos Grenadiers, formazione che conquista il venticinquesimo successo stagionale, precede il belga Jasper Philipsen. La Alpecin-Deceuninck mastica amato perché, dopo aver svolto un’enorme mole di lavoro, chiude con il secondo posto del suo sprinter ed il terzo dell’altro corridore belga Edward Planckaert.

Alla vigilia dell’importante cronometro a squadre di domani cambia anche la classifica generale. Il francese David Gaudu della Groupama-FDJ conquista la maglia rossa grazie al miglior piazzamento odierno rispetto a Jonas Vingegaard della Team Visma | Lease a Bike. Il transalpino guida la graduatoria con lo stesso tempo del danese e con otto secondi di vantaggio su Giulio Ciccone della Lidl-Trek.

Il corridore francese analizza così la prova odierna: “L’obiettivo di giornata era prendere la maglia rossa. Credo che possa rappresentare sicuramente un segnale il fatto di esserci riuscito proprio nell’unica tappa francese della corsa dopo che le cose al Giro erano andate malissimo”.

Sulla strategia di gara seguita dalla squadra: “Devo ammettere che oggi non avevamo nessuna strategia particolare in mente. Il nostro unico obiettivo era quello di conquistare il simbolo del primato in classifica generale. Adesso stiamo aspettando l’ufficialità, ma abbiamo ottenuto ciò che volevamo”.