CiclismoStrada
Classifica Vuelta a España 2025, quarta tappa: Gaudu in maglia rossa per la somma dei piazzamenti, 3° Ciccone
Andata in archivio la quarta tappa della Vuelta a España 2025. La frazione è partita da Susa e giunta a Voiron. Sono stati affrontati dai corridori 206,7 km e il via c’è stato alle 11.43. Una giornata che si apriva a diversi scenari, viste le caratteristiche del percorso.
Una frazione iniziata subito in salita con il GPM di terza categoria di Puerto Exiles (5,6 km al 5,6% di pendenza media) che ha preceduto l’altra ascesa le due ascese di Col de Montgenevre (8,3 km al 6,1% di pendenza media) e di Col du Lautaret (13,8 km al 4,3% di pendenza media). Erte buone a sondare la condizione.
A seguire, il plotone ha affrontato una lunga discesa verso la valle dell’Isère fino a Grenoble, con breve salita non categorizzata prima dell’arrivo in territorio francese. Il successo è andato al britannico Ben Turner (INEOS Greanadiers) grazie a una volata regale. Si tratta del terzo successo in carriera per lui. Alle sue spalle si sono classificati i due belgi Jasper Philipsen ed Edward Planckaert (Alpecin – Deceuninck). Decimo Nicolò Buratti (Bahrain – Victorious).
In classifica generale abbiamo il francese David Gaudu (Groupama – FDJ) che si veste della maglia rossa perché, a parità di tempo, contano i migliori piazzamenti del transalpino. Per questo Jonas Vingegaard (Visma| Lease a Bike) è in piazza d’onore, mentre in terza posizione troviamo Giulio Ciccone (Lidl-Trek), staccato di otto secondi dal duo di testa.
CLASSIFICA GENERALE VUELTA A ESPAÑA 2025 DOPO QUARTA TAPPA
1 2 ▲1 Gaudu David Groupama – FDJ 20 14″ 15:45:50
2 1 ▼1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 14″ ,,
3 3 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 6″ 0:08
4 4 – Bernal Egan INEOS Grenadiers 0:14
5 5 – Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 0:16
6 6 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
7 7 – Buitrago Santiago Bahrain – Victorious ,,
8 8 – Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike ,,
9 12 ▲3 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike ,,
10 9 ▼1 Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG ,,
11 11 – Almeida João UAE Team Emirates – XRG ,,
12 13 ▲1 O’Connor Ben Team Jayco AlUla ,,
13 16 ▲3 Soler Marc UAE Team Emirates – XRG ,,
14 15 ▲1 Lecerf Junior Soudal Quick-Step ,,
15 14 ▼1 Cepeda Jefferson Alveiro Movistar Team ,,
16 21 ▲5 Frigo Marco Israel – Premier Tech ,,
17 20 ▲3 Landa Mikel Soudal Quick-Step ,,
18 18 – Langellotti Victor INEOS Grenadiers ,,
19 19 – Riccitello Matthew Israel – Premier Tech ,,
20 17 ▼3 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
21 23 ▲2 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team ,,
22 22 – Tejada Harold XDS Astana Team ,,
23 24 ▲1 López Harold Martín XDS Astana Team ,,
24 25 ▲1 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,
25 27 ▲2 Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL 0:35
26 26 – Chumil Sergio Geovani Burgos Burpellet BH ,,
27 28 ▲1 Tiberi Antonio Bahrain – Victorious ,,
28 29 ▲1 Træen Torstein Bahrain – Victorious ,,
29 30 ▲1 Rodríguez Cristián Arkéa – B&B Hotels ,,
30 32 ▲2 Fisher-Black Finn Red Bull – BORA – hansgrohe 0:44
31 33 ▲2 Romo Javier Movistar Team ,,
32 34 ▲2 Silva Guillermo Thomas Caja Rural – Seguros RGA 0:47
33 35 ▲2 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike ,,
34 36 ▲2 Meintjes Louis Intermarché – Wanty ,,
35 37 ▲2 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
36 38 ▲2 Bisiaux Léo Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,
37 39 ▲2 Balderstone Abel Caja Rural – Seguros RGA ,,
38 40 ▲2 Aparicio Mario Burgos Burpellet BH ,,
39 41 ▲2 Carr Simon Cofidis ,,
40 42 ▲2 Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:53
41 43 ▲2 Vervaeke Louis Soudal Quick-Step ,,
42 44 ▲2 Beloki Markel EF Education – EasyPost 1:03
43 46 ▲3 Ryan Archie EF Education – EasyPost 1:12
44 47 ▲3 Aular Orluis Movistar Team 4″ 1:20
45 48 ▲3 García Pierna Raúl Arkéa – B&B Hotels 1:22
46 49 ▲3 Molard Rudy Groupama – FDJ 1:24
47 51 ▲4 Molenaar Alex Caja Rural – Seguros RGA ,,
48 50 ▲2 Conci Nicola XDS Astana Team ,,
49 52 ▲3 Schachmann Maximilian Soudal Quick-Step ,,
50 53 ▲3 Samitier Sergio Cofidis ,,