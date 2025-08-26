Vuelta a España 2025, Turner piazza il colpo sul traguardo di Voiron. Gaudu nuovo leader

Ben Turner fa sua la quarta tappa della Vuelta a España 2025. Splendida la volata del corridore britannico sul traguardo di Voiron, a precedere il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Si tratta della terza vittoria in carriera per il corridore della INEOS Grenardiers, chiamato proprio all’ultimo momento per partecipare alla corsa spagnola.

Cambia il leader della classifica generale. Infatti, in virtù dei migliori piazzamenti, il francese David Gaudu (Groupama – FDJ) diventa la nuova maglia rossa, sottraendola così a Jonas Vingegaard (Visma| Lease a Bike). Terza posizione per Giulio Ciccone (Lidl-Trek), staccato di otto secondi dalla coppia di testa, ma domani c’è la cronometro a squadre che può dare un primo importante scossone alla classifica di questa Vuelta.

Nella prima parte della tappa il gruppo ha affrontato una serie di salite: il Puerto Exilles, il Colle del Monginevro e il Col de Lautaret. A prendere un po’ di vantaggio sono stati Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Sean Quinn (EF Education-EasyPost), Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA), Kamiel Bonneu (Intermarché-Wanty) e Mario Aparicio (Burgos Burpellet BH). Una fuga che è sempre rimasta sotto i tre minuti e sempre ben controllata dal gruppo. Alla fine i battistrada sono stati ripresi a novanta chilometri dal traguardo ed è cominciata così una lunga attesa verso la volata finale. Si arriva allo sprint intermedio di Noyarey, che viene vinto da Mads Pedersen.

Il francese Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team) cerca un attacco in solitaria, ma il gruppo controlla. A nove chilometri dalla fine un rallentamento improvviso del gruppo porta a terra alcuni corridori e quello che ne risente di più è il neozelandese George Bennett (Israel Premier Tech), anche se per fortuna senza conseguenze significative. Comincia poi la lunga battaglia verso la volata finale, con gli ultimi tre chilometri con tanti ostacoli (curve insidiose, rotonde e qualche spartitraffico).

Nella confusione totale tantissime squadre non riescono ad organizzarsi e Pedersen si perde anche lui negli ultimi metri. Philipsen parte forte, ma Turner è implacabile. Rimonta straordinaria del britannico, che si impone con autorità davanti proprio alla coppia della dell’Alpecin-Deceuninck, Philipsen e Planckaert. Solo sesto alla fine Pedersen, mentre a chiudere la Top-10 c’è Nicolò Buratti (Bahrain-Victorious).