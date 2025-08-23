Vuelta a España 2025, tutte le classifiche: Jasper Philipsen leader, Alessandro Verre svetta tra gli ‘scalatori’

Calato il sipario sulla prima tappa della Vuelta a España 2025. La Torino Reggia di Venaria-Novara di 186,7 km è stata territorio di conquista, come da pronostico, del belga Jasper Philipsen. Il corridore dell’Alpecin – Deceuninck si è imposto con una volata potentissima, non dando modo ai rivali di avvicinarsi.

Uno sprint poderoso che ha permesso a Philipsen di precedere il britannico Ethan Vernon (Israel – Premier Tech) e il venezuelano Orluis Aular (Movistar Team). Ci ha provato Elia Viviani (Lotto) a giocarsi le proprie carte, ma nel finale è mancato lo spunto per fare la differenza. In questo modo, il belga ha potuto vestire la prima maglia rossa di questa Vuelta.

Per quanto riguarda il resto delle classifiche, nella graduatoria a punti ovviamente, Philipsen comanda anche in questa a precedere Vernin e Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step), mentre nella classifica riservata ai migliori “scalatori”, Alessandro Verre ha approfittato dell’unica vera asperità di giornata per fare legna e prendersi la leadership.

Di seguito le classifiche aggiornate:

CLASSIFICA GENERALE VUELTA A ESPAÑA 2025 DOPO PRIMA TAPPA

1 Philipsen Jasper Alpecin – Deceuninck 20 10″ 4:09:02

2 Vernon Ethan Israel – Premier Tech 6″ 0:04

3 Reinderink Pepijn Soudal Quick-Step 6″ ,,

4 Aular Orluis Movistar Team 4″ 0:06

5 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 4″ ,,

6 Bouwman Koen Team Jayco AlUla 2″ 0:08

7 Viviani Elia Lotto 0:10

8 García Cortina Iván Movistar Team ,,

9 González David Q36.5 Pro Cycling Team ,,

10 Coquard Bryan Cofidis ,,

CLASSIFICA A PUNTI VUELTA A ESPAÑA 2025 DOPO PRIMA TAPPA

1 Philipsen Jasper Alpecin – Deceuninck 50

2 Vernon Ethan Israel – Premier Tech 30

3 Reinderink Pepijn Soudal Quick-Step 20

4 Aular Orluis Movistar Team 20

5 Viviani Elia Lotto 18

6 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 17

7 García Cortina Iván Movistar Team 16

8 Bouwman Koen Team Jayco AlUla 15

9 González David Q36.5 Pro Cycling Team 14

10 de la Calle Hugo Burgos Burpellet BH 13

CLASSIFICA GPM A ESPAÑA 2025 DOPO PRIMA TAPPA

1 Verre Alessandro Arkéa – B&B Hotels 3

2 Nicolau Joel Caja Rural – Seguros RGA 2

3 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 1