LIVE Vuelta a España 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si parte dall’Italia!

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Vuelta a España 2025. Cala ufficialmente il sipario sul terzo e ultimo grande Giro della stagione, l’assenza del fenomeno Tadej Pogacar sembra far cadere tutti i favori del pronostico sul danese Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike), secondo alla corsa spagnola nel 2023.

Non mancheranno di certo i corridori azzurri, diciotto italiani al via, c’è il ritorno del veterano Elia Viviani (Lotto).

L’80° edizione della Vuelta subisce un rinnovamento; sarà infatti la prima volta nel corso della storia che i corridori solcheranno quattro nazioni, Italia, Francia, Andorra e Spagna. Il nostro Bel Paese inaugurerà la corsa, con la frazione Torino-Reggia di Venaria – Novara che assegnerà la prima Maglia Rossa.

Il percorso odierno è caratterizzato da un vasto tratto in pianura sino al km 70, da qui comincia La Serra (6.5 km al 5.2%), unica ascesa di giornata che ci indicherà il primo leader della classifica della montagna. Al 96.2 km i corridori affronteranno lo sprint intermedio di Valdengo, dopodiché la strada si farà più ondulata e ricca di saliscendi fino al traguardo finale di Novara.

Tutto lascia pensare ad uno sprint conclusivo, con i migliori velocisti a giocarsi le proprie carte. Vestire la Maglia Rossa, anche se per un giorno (dato l’arrivo in salita di domenica), significherebbe tanto per chiunque. Mads Pedersen (Lidl – Trek), maglia verde al Giro d’Italia, parte in pole position, subito dietro il belga Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck), trionfatore della tappa d’apertura del Tour de France. Ethan Vernon (Israel – Premier Tech) e Casper Van Uden (Team Picnic PostNL) vestono i panni di outsider, per l’Italia può sorprendere Elia Viviani (Lotto). Il ciclista veneto non è nuovo a questo tipo di palcoscenici, nel lontano 2018 trionfò per ben tre volte.

OA Sport vi offre la Diretta Live scritta della prima tappa della Vuelta a España 2025, aggiornamenti costanti minuto per minuto. L’orario della partenza è fissato alle 13:22, vi aspettiamo!