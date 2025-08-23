Vuelta a España 2025, tappa di oggi Torino-Novara: orari, tv, percorso, favoriti. Prima maglia roja ad un velocista?

Parte dall’Italia l’edizione numero 80 della Vuelta a España. Prima tappa completamente in Piemonte: da Torino a Novara, con l’assegnazione della prima Maglia Roja probabilmente ad un velocista. Andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Tanta, tantissima pianura lungo i 186,7 chilometri in programma. Un solo GPM, che assegnerà la Maglia a Pois, quello di La Serra (6.5km al 5.2%). Praticamente scontata la volata.

PROGRAMMA PRIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025

Sabato 23 Agosto

Prima Tappa Torino-Reggia di Venaria – Novara (186.7 km)

Orario di partenza: 13:22

Orario di arrivo: 17.30 circa

DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 12:45 alle 18:00, DAZN, RaiPlay

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

A differenza del Tour de France, non sono al via tutti i migliori velocisti in circolazione. Sulla carta sfida a due: Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) cerca il bis dopo la prima tappa della Grande Boucle, stessa cosa per Mads Pedersen (Lidl-Trek) che ha vinto la prima del Giro. Pronti ad inserirsi anche Casper van Uden (Team Picnic PostNL) e Orluis Aular (Movistar Team). In casa Italia ci si attende un piazzamento dal veterano Elia Viviani.