Vuelta a España 2025, la tappa di domani Alfaro-Estacion De Esqui De Valdezcaray: nuovo arrivo in salita

La Vuelta a España 2025 è pronta domani, 31 agosto, a vivere la sua nona tappa. Dopo i primi veri arrivi in salita e gli scossoni in classifica generale, la corsa a tappe spagnola propone domani una nuova frazione con un finale non banale. Si tornerà dunque a salire con un’ascesa lunga ma con pendenze non eccessive che porterà all’arrivo di Valdezcaray.

Nuova occasione per gli uomini di classifica che, nelle prime tappe montuose, hanno lasciato andare la fuga, fin qui quasi sempre protagonista. Lo scenario in vista di domani può essere lo stesso, visto il percorso e l’arrivo non particolarmente duro. Vedremo quale sarà l’atteggiamento di Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) che, per ora, ha attuato una strategia piuttosto difensiva. Da capire anche se qualcuno riuscirà a fare la differenza in una salita, come detto, assolutamente pedalabile.

PERCORSO

Si parte da Alfaro e si arriva ad Estacion De Esqui De Valdezcaray dopo 195.5 chilometri. La frazione, con brevi salite e saliscendi, non propone particolari difficoltà e si deciderà negli ultimi 15 chilometri. Infatti, l’unica difficoltà altimetrica sarà l’ascesa finale, con i suoi 13,2 chilometri ad una pendenza media del 5%.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA NONA TAPPA VUELTA

Domenica 31 agosto Nona Tappa Alfaro-Estacion de Esqui de Valdezcaray (195.5 km)

Orario di partenza: 12.20

Orario di arrivo stimato: 17.15

DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: DAZN, Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport