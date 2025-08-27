Vuelta a España, i distacchi degli uomini di classifica nella cronometro a squadre. Ayuso guadagna su tutti

La UAE Emirates si è imposta nella cronosquadre di Figueres, quindi sono Juan Ayuso e Joao Almeida i veri vincitori tra gli uomini di classifica della quinta tappa della Vuelta a España 2025. Lo spagnolo ed il portoghese, entrambi possibili candidati alla maglia roja da qui a Madrid, hanno guadagnato infatti secondi preziosi nei confronti degli altri big in attesa di fare davvero sul serio con le dure salite previste nelle prossime due settimane.

Ayuso e Almeida, grazie al successo odierno della UAE sulle strade catalane, hanno rifilato per esempio 8 secondi al danese Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), nuovo leader della generale, e 9 allo scalatore italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Gap superiori ai dieci secondi per tutte le altre formazioni, con l’australiano Jai Hindley ed il nostro Giulio Pellizzari che accumulano 12″ di ritardo con la Red Bull ed il colombiano Egan Bernal 16″ con la deludente Ineos Grenadiers di Filippo Ganna.

Ancor più distante l’austriaco Felix Gall a 17″ con la Decathlon AG2R La Mondiale ed il transalpino David Gaudu a 24″ con la Groupama-FDJ, con quest’ultimo che ha perso oggi la maglia rossa, mentre la Bahrain-Victorious dell’azzurro Antonio Tiberi ha perso 31″. Da segnalare inoltre i 22 secondi lasciati sul piatto da Thomas Pidcock (Q36.5) ed i 44 persi dall’australiano Ben O’Connor con la Jayco AlUla.