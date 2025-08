Volley, i premi individuali e il Dream Team della Nations League: MVP al capitano dei campioni, due azzurri in festa

La Polonia ha vinto la Nations League 2025 di volley maschile, sconfiggendo l’Italia per 3-0 nella finale andata in scena a Ningbo (Cina). I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si sono dovuti inchinare al cospetto dei Campioni d’Europa nell’atto conclusivo, dopo aver portato a casa dieci successi nella fase preliminare e avere regolato Cuba e Slovenia con un doppio 3-1 tra quarti e semifinale. I Campioni del Mondo non sono riusciti a contrastare gli scatenati biancorossi e hanno così mancato l’assalto al primo sigillo in questa competizione.

Per l’assegnazione dei premi individuali è stata adottata una procedura diversa dal solito: i riconoscimenti non sono stati consegnati nell’ambito della cerimonia di premiazione che ha avuto luogo ieri pomeriggio al termine dell’atto conclusivo, ma i vincitori sono stati svelati uno alla volta durante la giornata odierna tramite l’account ufficiale di Volleyball World. Il miglior giocatore del torneo (MVP) è Jakub Kochanowski, capitano della Polonia che è stato premiato anche come miglior centrale.

Due azzurri sono stati inseriti nel Dream Team, ovvero il sestetto ideale di questa competizione: Alessandro Michieletto è stato incoronato come miglior schiacciatore, Simone Giannelli è stato premiato come miglior palleggiatore. Lo scatenato schiacciatore Wilfredo Leon, mattatore assoluto dell’atto conclusivo, è stato incoronato come miglior martello, mentre la palma di miglior bomber spetta al polacco Kewin Sasak. Di seguito i premi individuali e il Dream Team della Nations League 2025 di volley maschile.

PREMI INDIVIDUALI NATIONS LEAGUE VOLLEY 2025

MVP (MIGLIOR GIOCATORE DEL TORNEO): Jakub Kochanowski (Polonia)

MIGLIOR PALLEGGIATORE: Simone Giannelli (Italia)

MIGLIOR OPPOSTO: Kewin Sasak (Polonia)

MIGLIOR SCHIACCIATORE #1: Wilfredo Leon (Polonia)

MIGLIOR SCHIACCIATORE #2: Alessandro Michieletto (Italia)

MIGLIOR CENTRALE #1: Jan Kozamernik (Slovenia)

MIGLIOR CENTRALE #2: Jakub Kochanowski (Polonia)

MIGLIOR LIBERO: Maique (Brasile)