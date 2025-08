Calendario Mondiali volley femminile U21 2025: orari giornalieri, programma, tv, streaming

I Mondiali Under 21 di volley femminile si disputeranno a Surabaya (Indonesia) dal 7 al 17 agosto. Alla rassegna iridata di categoria parteciperanno 24 squadre, che sono state suddivise in quattro gironi da sei formazioni ciascuna: le prime quattro classificate accederanno agli ottavi di finale, dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. L’Italia si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni e punterà a farsi strada nel torneo, con la consapevolezza di avere i mezzi per vincere.

La nostra Nazionale è stata inserita nel gruppo C con Cechia, Algeria, Polonia, Turchia ed Egitto. Raggruppamento esigente vista la presenza delle biancorosse e delle anatoliche, tra le altre pretendenti al titolo insieme a USA, Cina, Serbia, Giappone e Brasile, salvo possibili sorprese che sono sempre dietro l’angolo quando si parla di sport giovanile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali U21 di volley femminile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su VBTV per gli abbonati, prevista la diretta live testuale su OA Sport per gli incontri dell’Italia. Gli orari sono italiani (in Indonesia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

GRUPPI MONDIALI U21 VOLLEY FEMMINILE 2025

GRUPPO A: Argentina, Canada, Serbia, Porto Rico, Indonesia, Vietnam.

GRUPPO B: Cina, Croazia, USA, Corea del Sud, Messico, Repubblica Dominicana.

GRUPPO C: Italia, Cechia, Turchia, Algeria, Egitto, Polonia.

GRUPPO D: Brasile, Bulgaria, Tunisia, Thailandia, Giappone, Cile.

CALENDARIO MONDIALI U21 VOLLEY FEMMINILE 2025

Giovedì 7 agosto

05.00 Argentina-Canada

05.00 Cina-Croazia

05.00 Italia-Cechia

08.00 Serbia-Porto Rico

08.00 USA-Corea del Sud

08.00 Turchia-Algeria

11.00 Messico-Repubblica Dominicana

11.00 Egitto-Polonia

11.00 Brasile-Bulgaria

14.00 Indonesia-Vietnam

14.00 Tunisia-Thailandia

14.00 Giappone-Cile

Venerdì 8 agosto

04.00 Argentina-Porto Rico

04.00 Cina-Corea del Sud

04.00 Italia-Algeria

09.00 Serbia-Vietnam

09.00 USA-Repubblica Dominicana

09.00 Turchia-Polonia

12.00 Messico-Croazia

12.00 Egitto-Cechia

12.00 Giappone-Thailandia

15.00 Indonesia-Canada

15.00 Brasile-Cile

15.00 Tunisia-Bulgaria

Sabato 9 agosto

05.00 Argentina-Serbia

05.00 Cina-Repubblica Dominicana

05.00 Italia-Polonia

08.00 Canada-Vietnam

08.00 USA-Messico

08.00 Turchia-Egitto

11.00 Corea del Sud-Croazia

11.00 Algeria-Cechia

11.00 Giappone-Tunisia

14.00 Indonesia-Porto Rico

14.00 Cile-Bulgaria

14.00 Brasile-Thailandia

Lunedì 11 agosto

05.00 Argentina-Vietnam

05.00 Cina-Messico

05.00 Italia-Egitto

08.00 Porto Rico-Canada

08.00 USA-Croazia

08.00 Turchia-Cechia

11.00 Repubblica Dominicana-Corea del Sud

11.00 Polonia-Algeria

11.00 Thailandia-Cile

14.00 Indonesia-Serbia

14.00 Brasile-Tunisia

14.00 Giappone-Bulgaria

Martedì 12 agosto

05.00 Serbia-Canada

05.00 Cina-USA

05.00 Italia-Turchia

08.00 Porto Rico-Vietnam

08.00 Messico-Corea del Sud

08.00 Egitto-Algeria

11.00 Repubblica Dominicana-Croazia

11.00 Polonia-Cechia

11.00 Thailandia-Bulgaria

14.00 Indonesia-Argentina

14.00 Brasile-Giappone

14.00 Tunisia-Cile

Mercoledì 13 agosto

Ottavi di finale, orari da definire

Venerdì 15 agosto

Quarti di finale, orari da definire

Sabato 16 agosto

Semifinali, orari da definire

Domenica 17 agosto

Finali, orari da definire

PROGRAMMA MONDIALI VOLLEY U21: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport, per le partite dell’Italia.