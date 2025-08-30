Volley femminile, l’Italia schianta la Germania e avanza ai quarti dei Mondiali. Egonu implacabile

L’Italia ha travolto la Germania con un perentorio 3-0 (25-22; 25-18; 25-11) e si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno rispettato il pronostico della vigilia contro la coriacea formazione tedesca, che ha provato a impensierire le azzurre nel primo set e nella parte centrale della seconda frazione, ma le ragazze guidate da coach Giulio Bregoli hanno ceduto sulla lunga distanza al cospetto di un’autentica corazzata capace di mettere in mostra un gioco superlativo sotto ogni punto di vista.

Le ragazze del CT Julio Velasco, reduci dai tre successi nella fase a gironi (contro Slovacchia, Cuba e Belgio), hanno regolato in poco più di un’ora di gioco la seconda forza della Pool G (le teutoniche avevano perso contro la Polonia al tie-break non concretizzando match-point) e hanno così prolungato ulteriormente la striscia di vittorie consecutive, ora salita a quota 33. La nostra Nazionale prosegue la propria avventura a Bangkok (Thailandia) e mercoledì 3 settembre tornerà in campo per disputare il quarto di finale contro la vincente del confronto tra Polonia e Belgio.

Le detentrici della Nations League, che oggi pomeriggio hanno tenuto a bada una rivale in grande crescita dal punto di vista tecnico e molto convincente tra servizio e difesa, potrebbero dare vita a una replica contro le Yellow Tigers, già regolate per 3-1 nella fase a gironi, oppure fronteggiare le biancorosse allenate da coach Stefano Lavarini, già soppiantate in maniera nitida nella semifinale della Nations League. L’Italia partirà ancora una volta con i favori del pronostico e punta a raggiungere la semifinale, dove ci potrebbe essere un incrocio di spessore contro il Brasile o la Cina (favorite contro Repubblica Dominicana e Francia prima dell’annunciato scontro diretto).

L’opposto Paola Egonu si è scatenata e ha messo a segno 21 punti (4 muri), prestazione sopra le righe da parte della schiacciatrice Stella Nervini, che è andata a referto con 11 punti ed è stata fondamentale in ricezione. Una delle più belle sorprese della stagione ha affiancato di banda la sempre carismatica Myriam Sylla, che si è distinta per solidità e concretezza (8 punti) sotto la regia di una pulita Alessia Orro.

Prova granitica per le centrali Sarah Fahr (10 punti) e Anna Danesi (6 punti con 3 muri per la capitana), ennesimo monumento per il libero Monica De Gennaro, che si è fatta trovare sempre presente e ha recuperato diverse situazioni complesse. Tra le fila tedesche, dove sono innumerevoli le atlete che militano o hanno militato in Serie A1, le migliori sono stati i martelli Lina Alsmeier (10) e Hanna Orthmann (7), 6 marcature per la bomber Weske (7).

CRONACA ITALIA-GERMANIA MONDIALI VOLLEY FEMMINILE

Sul 7-7 del primo la Germania ha operato un micidiale uno-due con Weske e le azzurre si sono trovate costrette a inseguire (7-9). Primo tempo di Danesi, muro di Egonu, due vincenti di Nervini e 12-10, che poi si scatena con un muro su Weske (13-11) seguito da un diagonale di Egonu. Nervini è spaziale in ogni frangente (18-13). La Germania rimane in scia (22-19), sul 24-20 annulla anche un paio di set-point e poi chiude Nervini con un mani-fuori.

L’Italia ha faticato un po’ a carburare nel secondo set (11-11), poi un muro su Nervini e un vincente di Orthmann hanno permesso alla Germania di piazzare il break (13-11). Velasco chiama un time-out e al ritorno in campo le azzurre pareggiano con un errore in battuta delle tedesche un mani-fuori di Egonu dopo una grande difesa di e Gennaro (14-14). Le azzurre piazzano un break grazie a un errore di Orthmann (16-14), ma Egonu e Sylla la imitano per la parità a quota 16. La svolta arriva sul 18-18: Egonu si scatena con un pallonetto e un muro, poi Danesi stampa Almeier e Weske sbaglia il lungolinea. L’accelerazione prosegue con due bellissime difese di De Gennaro, Egonu e Sylla chiudono i conti.

L’Italia si scatena in avvio della terza frazione: muro di Danesi, free ball di Nervini, diagonale e muro di Egonu per il 5-1. L’ace di Egonu vale il +5 (8-3), il primo tempo di Fahr sancisce il 10-4. A quel punto bisogna soltanto amministrare, la Germania esce dal campo, l’Italia continua a spingere sull’acceleratore, sul 23-10 c’è spazio anche per il doppio cambio con Cambi e Antropova, Fahr chiude i conti con un primo tempo.