Volley, Italia in finale ai Mondiali U21! Cechia travolta, Barotto e Zlatanov impattanti

L’Italia si è qualificata alla finale dei Mondiali Under 21 di volley maschile, sconfiggendo la Cechia con un secco 3-0 (25-20; 25-22; 25-18) e meritandosi così il diritto di disputare l’atto conclusivo che domenica 31 agosto metterà in palio il titolo iridato di categoria. Gli azzurri hanno regolato la grande rivelazione del torneo, ieri capace di eliminare la favorita Polonia, e se la dovranno vedere contro la vincente del confronto tra USA e Iran.

Si tratta della quarta finale consecutiva dopo gli argenti del 2019 e del 2023 e l’oro del 2021. Si andrà a caccia della seconda affermazione in una manifestazione nata nel 1977. I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza hanno preso il largo nelle battute iniziali del primo set, hanno avuto la meglio nell’intenso braccio di ferro che ha animato la parte centrale del secondo parziale e hanno poi dominato agevolmente la terza frazione, involandosi così verso un successo schiacciante.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Tommaso Barotto (15 punti) e dello schiacciatore Manuel Zlatanov (13 punti, 3 muri), affiancato di banda dal capitano Lorenzo Magliano (7). Buona regia di Gabriele Mariani (3 punti), 5 marcature il centrale Pardo Mati (5) spalleggiato in reparto da Gioele Taiwo (3), Luca Loreti il libero. Alla Cechia non sono bastati il bomber Brichta (9 punti) e il martello Pastrnak (8). Quella odierna è l’ottava vittoria di fila per l’Italia, imbattuta in questi Mondiali: dopo le cinque affermazioni nella fase a gironi (Francia, Ucraina, Argentina, Indonesia e Tunisia) erano arrivate quelle contro Corea del Sud e Cuba tra quarti di finale e semifinale.