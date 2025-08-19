Volley femminile, i numeri di maglia dell’Italia per i Mondiali. Egonu con il 18

L’Italia si presenta con i favori del pronostico ai Mondiali 2025 di volley femminile, che scatteranno il prossimo 22 agosto in Thailandia. La nostra Nazionale ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ha vinto le ultime due edizioni della Nations League, ha aperto una striscia di 29 successi consecutivi e punta a conquistare il secondo titolo iridato della propria storia. Il cammino incomincerà nel girone con Belgio, Cuba e Slovacchia, poi tra ottavi e quarti ci saranno gli annunciati incroci con Germania e Polonia.

Il CT Julio Velasco ha selezionato le quattordici giocatrici che inseguiranno la gloria in terra asiatica, dovendo fare a meno dell’infortunata Alice Degradi e sostituendola con Loveth Omoruyi (proprio come era successo lo scorso anno alla vigilia dei Giochi). Sono confermati anche i numeri di maglia visti durante la trionfale Nations League, la “lasagna” da capitana sarà sulla casacca della centrale Anna Danesi (numero 11) che sarà affiancata in reparto da Sarah Fahr (19).

L’opposto Paola Egonu ha scelto il numero 18, mentre l’altra bomber Ekaterina Antropova ha optato per il 24. Numero 8 per la palleggiatrice Alessia Orro, 6 per il libero Monica De Gennaro (alla sua ultima avventura con la Nazionale), 17 per la schiacciatrice Myriam Sylla. Di seguito tutti i numeri di maglia dell’Italia per i Mondiali 2025 di volley femminile.

NUMERI MAGLIA ITALIA MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025

3. Carlotta Cambi (palleggiatrice)

6. Monica De Gennaro (libero)

7. Eleonora Fersino (libero)

8. Alessia Orro (palleggiatrice)

10. Benedetta Sartori (centrale)

11. Anna Danesi (centrale, capitana)

16. Stella Nervini (schiacciatrice)

17. Myriam Sylla (schiacciatrice)

18. Paola Egonu (opposto)

19. Sarah Fahr (centrale)

21. Loveth Omoruyi (schiacciatrice)

22. Gaia Giovannini (schiacciatrice)

24. Ekaterina Antropova (opposto)

25. Yasmina Akrari (centrale)