Calendario Mondiali volley femminile 2025: orari giorno per giorno, tv, programma, streaming
I Mondiali 2025 di volley femminile si disputeranno in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre. Alla rassegna iridata parteciperanno 32 squadre: la competizione è stata allargata rispetto alle 24 formazioni dell’ultima edizione, sono stati formati otto gironi da quattro compagini ciascuno e le prime due classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, dove incomincerà la fase a eliminazione diretta.
L’Italia si presenterà con i favori del pronostico dopo aver vinto le ultime due edizioni della Nations League e la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale è stata inserita nel girone B con Belgio, Cuba e Slovacchia: tre avversarie abbastanza comode per poi proiettarsi verso la fase a eliminazione diretta. L sfide da dentro o fuori saranno contro chi proviene dal gruppo G, in cui Germania e Polonia spiccano nei confronti delle modestissime Kenya e Vietnam.
Se le azzurre dovessero vincere il loro girone (come da pronostico) incroceranno la seconda della Pool G, in caso di secondo posto allora se la dovranno vedere con la prima classificata. Salvo clamorose sorprese, l’Italia affronterà la perdente di Germania-Polonia negli ottavi di finale e in caso di approdo ai quarti di finale incrocerebbe la vincente della sfida tra la seconda del proprio girone (sulla carta il Belgio) e la vincente di Germania-Polonia.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, i gironi, gli accoppiamenti per la fase a eliminazione diretta, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2025 di volley femminile. Tutte le partite dell’Italia e una selezione di altri incontri saranno trasmessi sui canali Rai; tutte le partite saranno visibili in diretta streaming su VBTV; gli incontri delle azzurre potranno essere seguiti in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).
GIRONI MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025
GRUPPO A: Thailandia, Olanda, Svezia, Egitto.
GRUPPO B: Italia, Belgio, Cuba, Slovacchia.
GRUPPO C: Brasile, Porto Rico, Francia, Grecia.
GRUPPO D: USA, Cechia, Argentina, Slovenia.
GRUPPO E: Turchia, Canada, Bulgaria, Spagna.
GRUPPO F: Cina, Repubblica Dominicana, Colombia, Messico.
GRUPPO G: Polonia, Germania, Kenya, Vietnam.
GRUPPO H: Giappone, Serbia, Ucraina, Camerun.
ACCOPPIAMENTI FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA
Ottavi di finale
A1 vs H2
H1 vs A2
D1 vs E2
E1 vs D2
B1 vs G2
G1 vs B2
C1 vs F2
F1 vs C2
Quarti di finale
QF1: Vincente A1 vs H2 – Vincente H1 vs A2
QF2: Vincente B1 vs G2- Vincente G1 vs B2
QF3: Vincente C1 vs F2- Vincente F1 vs C2
QF4: Vincente D1 vs E2- Vincente E1 vs D2
Semifinali
Semifinale 1: Vincente QF1 – Vincente QF4
Semifinale 2: Vincente QF2 – Vincente QF3
CALENDARIO MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025
Venerdì 22 agosto
Ore 11.00 Cechia vs Argentina
Ore 11.00 Porto Rico vs Francia
Ore 12.00 Paesi Bassi vs Svezia
Ore 12.00 Belgio vs Cuba
Ore 14.30 USA vs Slovenia
Ore 14.30 Brasile vs Grecia
Ore 15.30 Thailandia vs Egitto
Ore 15.30 Italia vs Slovacchia
Sabato 23 agosto
Ore 11.00 Canada vs Bulgaria
Ore 11.00 Repubblica Dominicana vs Colombia
Ore 12.00 Giappone vs Camerun
Ore 12.00 Germania vs Kenya
Ore 14.30 Turchia vs Spagna
Ore 14.30 Cina vs Messico
Ore 15.30 Serbia vs Ucraina
Ore 15.30 Polonia vs Vietnam
Domenica 24 agosto
Ore 11.00 Cechia vs Slovenia
Ore 11.00 Porto Rico vs Grecia
Ore 12.00 Paesi Bassi vs Egitto
Ore 12.00 Italia vs Cuba
Ore 14.30 USA vs Argentina
Ore 14.30 Brasile vs rancia
Ore 15.30 Thailandia vs Svezia
Ore 15.30 Belgio vs Slovacchia
Lunedì 25 agosto
Ore 11.00 Canada vs Spagna
Ore 11.00 Repubblica Dominicana vs Messico
Ore 12.00 Giappone vs Ucraina
Ore 12.00 Germania vs Vietnam
Ore 14.30 Turchia vs Bulgaria
Ore 14.30 Cina vs Colombia
Ore 15.30 Serbia vs Camerun
Ore 15.30 Polonia vs Kenya
Martedì 26 agosto
Ore 11.00 Argentina vs Slovenia
Ore 11.00 Francia vs Grecia
Ore 12.00 Svezia vs Egitto
Ore 12.00 Italia vs Belgio
Ore 14.30 USA vs Cechia
Ore 14.30 Brasile vs Porto Rico
Ore 15.30 Thailandia vs Paesi Bassi
Ore 15.30 Cuba vs Slovacchia
Mercoledì 27 agosto
Ore 11.00 Turchia vs Canada
Ore 11.00 Colombia vs Messico
Ore 12.00 Giappone vs Serbia
Ore 12.00 Kenya vs Vietnam
Ore 14.30 Bulgaria vs Spagna
Ore 14.30 Cina vs Repubblica Dominicana
Ore 15.30 Ucraina vs Camerun
Ore 15.30 Polonia vs Germania
Venerdì 29 agosto
Ore 12.00 Ottavi di finale (A1 vs H2 o H1 vs A2)
Ore 15.30 Ottavi di finale (A1 vs H2 o H1 vs A2)
Sabato 30 agosto
Ore 12.00 Ottavi di finale (B1 vs G2 o G1 vs B2)
Ore 15.30 Ottavi di finale (B1 vs G2 o G1 vs B2)
Domenica 31 agosto
Ore 12.00 Ottavi di finale (C1 vs F2 o F1 vs C2)
Ore 15.30 Ottavi di finale (C1 vs F2 o F1 vs C2)
Lunedì 1° settembre
Ore 12.00 Ottavi di finale (D1 vs E2 o E1 vs D2)
Ore 17.30 Ottavi di finale (D1 vs E2 o E1 vs D2)
Mercoledì 3 settembre
Ore 12.00 Quarto di finale (A/H vs A/H o B/G vs B/G)
Ore 17.30 Quarto di finale (A/H vs A/H o B/G vs B/G)
Giovedì 4 settembre
Ore 12.00 Quarto di finale (C/F vs C/F o D/E vs D/E)
Ore 17.30 Quarto di finale (C/F vs C/F o D/E vs D/E)
Sabato 6 settembre
Ore 10.30 Semifinale
Ore 14.30 Semifinale
Domenica 7 settembre
Ore 10.30 Finale per il bronzo
Ore 14.30 Finale Mondiali volley femminile
PROGRAMMA MONDIALI VOLLEY FEMMINILE: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: tutte le partite dell’Italia e altri incontri da definire sui canali della Rai (canali esatti da comunicare), gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play per le partite dell’Italia e altri incontri da definire; tutte le partite su VBTV.
Diretta Live testuale: OA Sport per le partite dell’Italia.