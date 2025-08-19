Quando gioca l’Italia ai Mondiali di volley femminile 2025? Orari partite con Slovacchia, Cuba e Belgio, tv, streaming

Reduce dal trionfo nella Volleyball Nations League 2025, l’Italia femminile della pallavolo, campione olimpica in carica, si prepara a un nuovo appuntamento che profuma di storia: i Campionati Mondiali, in programma dal 22 agosto al 7 settembre in Thailandia. Le azzurre arrivano alla rassegna iridata in uno stato di forma eccezionale, forti di una striscia aperta di 29 vittorie consecutive in incontri ufficiali, che hanno portato i due trionfi in VNL e soprattutto l’oro di Parigi 2025, firmata dal lavoro del CT Julio Velasco e da un gruppo che ha ritrovato compattezza, entusiasmo e una continuità impressionante. Dopo il secondo posto nel 2018 e il terzo nel 2022, l’obiettivo è chiaro: tornare a sognare il tetto del mondo, un’impresa che l’Italia femminile ha centrato una sola volta, nel lontano 2002.

Il torneo si annuncia spettacolare: 32 nazionali al via, suddivise in otto gironi da quattro squadre, con partite distribuite in quattro città thailandesi, Chiang Mai, Bangkok, Phuket e Nakhon Ratchasima, pronte a trasformarsi nelle capitali mondiali della pallavolo per oltre due settimane. Il sorteggio ha inserito l’Italia nel Pool B, con sede a Phuket, dove le ragazze azzurre affronteranno Slovacchia, Cuba e Belgio. Un gruppo alla portata, ma che richiede massima concentrazione: il cammino mondiale non ammette passi falsi e, per arrivare fino in fondo, servirà mantenere la stessa mentalità vincente mostrata negli ultimi mesi.

L’Italia parte con ambizioni concrete e con l’energia di una squadra che ha già dimostrato di saper scrivere pagine memorabili. Ora l’obiettivo è uno solo: provare a riportare la pallavolo femminile italiana sul gradino più alto del mondo 23 anni dopo l’impresa di Berlino. Le partite del Mondiale di volley saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai e in streaming su RaiPlay e VBTV.

CALENDARIO PARTITE ITALIA AI MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025: PROGRAMMA E ORARI PRIMO TURNO

VENERDI’ 22 AGOSTO:

15.30 Italia vs Slovacchia

DOMENICA 24 AGOSTO:

12.00 Italia vs Cuba

MARTEDÌ 26 AGOSTO:

12.00 Italia vs Belgio

COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA AI MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Volleyball World Tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.