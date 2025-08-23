Volley, Daniele Lavia salta i Mondiali: cos’è successo ed entità dell’infortunio. L’Italia perde un titolare

Daniele Lavia non giocherà i Mondiali 2025 di volley maschile, che si disputeranno nelle Filippine dal 12 al 28 settembre. Lo schiacciatore si è infatti seriamente infortunato alla mano destra in seguito a una caduta accidentale rimediata durante un allenamento con la Nazionale a Verona: frattura scomposta ed esposta pluriframmentaria con associate lesioni tendinee a carico delle falangi del quarto e del quinto dito.

Lo schiacciatore è stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico eseguito dai dottori Carain e Giardini presso il reparto di Chirurgia della mano dell’Ospedale Borgo Trento di Verona. La Federazione ha puntualizzato che l’operazione di ricostruzione osteotendinea e dei tessuti molli della mano è tecnicamente riuscita, l’arto è stato immobilizzato con tutore dedicato e il giocatore inizierà il percorso riabilitativo tra un paio di settimane.

Lo stop si preannuncia particolarmente lungo e l’Italia dovrà fare a meno di uno dei suoi titolari di punta. Daniele Lavia si è sempre distinto per le sue doti di ricezione e per la capacità di attaccare di giustezza affiancando Alessandro Michieletto di banda sotto la regia di Simone Giannelli. La sua assenza obbligherà il CT Fefé De Giorgi a rivedere la formazione titolare: probabilmente il secondo martello diventerà Mattia Bottolo, mentre Luca Porro e Francesco Sani saranno teoricamente le due riserve.

Il cammino verso la difesa del titolo iridato conquistato tre anni fa inizia dunque in salita. L’Italia, che è reduce dalla finale della Nations League persa contro la Polonia, affronterà Ucraina, Belgio e Algeria nella fase a gironi, con un possibile incrocio con Francia o Argentina agli ottavi di finale.