Mondiali volley femminile 2025: risultati e classifiche. Azzurre seconde dopo la prima giornata

I Mondiali 2025 di volley femminile si disputano in Thailandia dal 22 agosto al 14 settembre. Alla rassegna iridata partecipano 32 squadre, che sono state suddivise in otto gironi da quattro formazioni ciascuno: le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno agli ottavi di finale, dove incomincerà la fase a eliminazione diretta.

L’Italia si trova nel gruppo B con Slovacchia, Cuba e Belgio: le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 partiranno con tutti i favori del pronostico per arpionare il primo posto e lanciarsi verso le sfide da dentro o fuori, dove i primi due incroci dovrebbero essere con Germania e Polonia prima di un’annunciata semifinale contro una tra Brasile e Cina.

Di seguito i risultati di tutte le partite dei Mondiali 2025 di volley femminile, con le classifiche dettagliate di tutti i gironi tenendo conto di numero di successi, punti, quoziente set e quoziente punti.

RISULTATI MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025

Venerdì 22 agosto

Francia vs Porto Rico 3-1 (25-22; 25-18; 21-25; 25-14)

Argentina vs Cechia 3-1 (18-25; 25-23; 25-17; 26-24)

Belgio vs Cuba 3-0 (25-23; 25-14; 25-11)

Paesi Bassi vs Svezia 3-2 (25-27; 25-11; 25-21; 21-25; 15-9)

Brasile vs Grecia 3-0 (25-18; 25-16; 25-16)

USA vs Slovenia 3-1 (25-23; 17-25; 25-22; 25-14)

Italia vs Slovacchia 3-0 (25-20; 25-14; 25-17)

Thailandia vs Egitto 3-1 (25-15; 23-25; 25-15; 25-11)

CLASSIFICHE MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025

GRUPPO A

1. Thailandia 1 vittoria (3 punti, 3-1 il conto set, 1.484 il quoziente punti)

2. Paesi Bassi 1 vittoria (2 punti, 3-2 il conto set

3. Svezia 0 vittorie (1 punti, 2-3 il conto set, 0.837 il quoziente punti)

4. Egitto 0 vittorie (0 punti, 1-3 il conto set, 0.673 il quoziente punti)

GRUPPO B

1. Belgio 1 vittoria (3 punti, 3-0 il conto set, 1.562 il quoziente punti)

2. Italia 1 vittoria (3 punti, 3-0 il conto set, 1.470 il quoziente punti)

3. Slovacchia 0 vittorie (0 punti, 0-3 il conto set, 0.680 il quoziente punti)

4. Cuba 0 vittorie (0 punti, 0-3 il conto set, 0.640 il quoziente punti)

GRUPPO C

1. Brasile 1 vittoria (3 punti, 3-0 il conto set, 1.500 il quoziente punti)

2. Francia 1 vittoria (3 punti, 3-1 il conto set, 1.215 il quoziente punti)

3. Porto Rico 0 vittorie (0 punti, 1-3 il conto set, 0.822 il quoziente punti)

4. Grecia 0 vittorie (0 punti, 0-3 il conto set, 0.666 il quoziente punti)

GRUPPO D

1. USA 1 vittoria (3 punti, 3-1 il conto set, 1.095 il quoziente punti)

2. Argentina 1 vittoria (3 punti, 3-1 il conto set, 1.056 il quoziente punti)

3. Cechia 0 vittorie (0 punti, 1-3 il conto set, 0.946 il quoziente punti)

4. Slovenia 0 vittorie (0 punti, 1-3 il conto set, 0.913 il quoziente punti)