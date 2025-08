LIVE Polonia-Brasile, Nations League volley 2025 in DIRETTA: seconda semifinale al cardiopalma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE della seconda semifinale di Nations League volley tra Polonia e Brasile, che se la giocheranno fino all’ultima schiacciata per raggiungere una tra la Slovenia e la nostra cara Italia, per poi giocarsi il titolo nella finalissima del 3 agosto.

Per raggiungere la semifinale, la Polonia ha prima raggiunto il quinto posto in classifica nella prima fase della Nations League volley, e ha poi battuto il Giappone per 3-0 (25-23, 26-24, 25-12). Il Brasile, invece, con il primo posto raggiunto al termine della prima fase della competizione, nei quarti di finale della Finals di Ningbo, ha battuto la Cina per 3-1 (29-31, 25-19, 25-16, 25-21).

La prima semifinale, che come detto è quella tra Italia e Slovenia, andrà in scena alle 9.00 (orario italiano), con la Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium che ospiterà anche la seconda partita del programma di oggi. La nazionale favorita alla vittoria è sicuramente il Brasile, per storia, stato di forma e posizionamento nella classifica generale della prima fase della Nations League volley.

Questa partita, come anche quella dell’Italia alle 9.00, sarà seguibile da questa cronaca testuale in Diretta LIVE, raccontata punto dopo punto. Polonia-Brasile inizierà alle 13.00 (orario italiano) dopo che terminerà la prima semifinale tra la Nazionale di De Giorgi e la Slovenia, sperando nella vittoria degli azzurri per poi scoprire insieme l’eventuale avversaria nella finalissima di domenica 3 agosto. Buon divertimento a tutti!