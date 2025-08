Dove vedere in tv Polonia-Brasile, Nations League volley 2025: orario, programma, streaming

Oggi sabato 2 agosto (ore 13.00) si gioca Polonia-Brasile, semifinale della Nations League di volley maschile. A Ningbo (Cina) prosegue la Final Eight della prestigiosa competizione internazionale itinerante: dopo Italia-Slovenia, in programma alle ore 09.00, si disputerà la sfida da dentro o fuori che decreterà la seconda finalista. Si preannuncia uno scontro totale tra due delle squadre più forti a livello planetario quando manca poco più di un mese ai Mondiali.

I biancorossi hanno regolato il Giappone per 3-0 ai quarti di finale, riuscendo a sbrigare il compito dopo un paio di set molto equilibrati. I verdeoro hanno invece prevalso sulla poco quotata Cina per 3-1, riuscendo a risalire la china dopo aver perso il primo set in maniera inattesa. Si fronteggiano la prima e la quarta della fase preliminare, i Campioni d’Europa sembrano presentarsi all’appuntamento leggermente favoriti forti delle loro individualità di spicco.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Polonia-Brasile, semifinale della Nations League 2025 di volley maschile. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su VBTV e DAZN (per gli abbonati), garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO POLONIA-BRASILE, SEMIFINALE NATIONS LEAGUE VOLLEY

Sabato 2 agosto

Ore 13.00 Polonia vs Brasile – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA SEMIFINALE NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.