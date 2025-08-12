Tennis
VIDEO Sinner-Diallo 2-0, ATP Cincinnati 2025: highlights e sintesi. Il set-point annullato
Jannik Sinner ha battuto il canadese Gabriel Diallo nel terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati in due set con lo score di 6-2 7-6 (6), annullando anche un set point nel secondo parziale al nordamericano, che era in vantaggio per 6-5 nel tiebreak.
L’azzurro affronterà negli ottavi di finale il transalpino Adrian Mannarino, proveniente dalle qualificazioni e giunto alla sfida con Sinner dopo aver ottenuto la quinta vittoria consecutiva a Cincinnati, battendo il rimonta il padrone di casa statunitense Tommy Paul.
Il match è previsto per mercoledì 13 agosto, con orario da definire, ma probabilmente si giocherà nel pomeriggio italiano, dato che nella stessa giornata si disputeranno tutti gli ottavi di finale e dunque la sessione serale dovrebbe essere riservata ai giocatori che scenderanno in campo quest’oggi.
