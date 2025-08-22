Seguici su
Pubblicato

16 secondi fa

il

Solo Federer è riuscito a vincere 4 major di fila su campi “duri”.
Sinner è tornato ad allenarsi a New York dopo il ritiro a Cincinnati e per molti resta il favorito a New York.

Ne parliamo in diretta alle 9:30 a TennisMania. Il menù di oggi prevede:
• Analisi del sorteggio degli italiani agli US Open
• Focus su Sinner e i suoi avversari
• La conferma di Errani e Vavassori nel doppio misto

