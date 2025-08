Tiro a volo, Massimo Fabbrizi è campione d’Europa nel trap! De Filippis bronzo, 9° Pellielo

Massimo Fabbrizi è il nuovo campione d’Europa nel trap: l’azzurro ha vinto la gara individuale della rassegna continentale andata in scena a Chateauroux, che nel 2024 ospitò le gare delle Olimpiadi di Parigi. Sale sul gradino più basso del podio Mauro De Filippis, mentre chiude nono Giovanni Pellielo: la prestazione corale degli azzurri vale anche l’oro nella classifica a squadre.

Nella finale Massimo Fabbrizi sfiora il record del mondo (49/50) e si impone di misura al cospetto del britannico Matthew Coward-Holley, sconfitto per 48-47. Medaglia di bronzo per l’altro azzurro giunto all’ultimo atto, Mauro De Filippis, uscito di scena in terza posizione a quota 37/40, a causa di un peggior piazzamento nelle qualificazioni rispetto al britannico.

Restano ai piedi del podio i due croati qualificati per l’ultimo atto, Anton Glasnovic, quarto con 31/35, e Giovanni Cernogoraz, quinto con 25/30. Sesta ed ultima posizione per il belga Yannick Peeters, escluso a quota 20/25. Fuori nelle qualificazioni il terzo azzurro in gara, Giovanni Pellielo, nono con 121/125, ad un solo piattello dal gruppetto al quarto posto e primo degli esclusi (il settimo e l’ottavo classificato erano in gara solo per il ranking) dalla finale.

L’ottima prestazione corale degli azzurri, inoltre, consente all’Italia di conquistare anche la medaglia d’oro nella classifica a squadre, stilata al termine delle qualificazioni, al netto dello shoot-off, sommando i punteggi dei Paesi con tre tiratori in gara: Italia prima con 366/375, Croazia d’argento con 360/375, Turchia di bronzo con 359/375.