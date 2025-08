Tiro a volo, Fabbrizi e De Filippis in testa dopo 100 piattelli del trap agli Europei

Al termine della seconda giornata delle qualificazioni del trap individuale maschile degli Europei senior 2025 di tiro a volo, in corso di svolgimento a Chateauroux, in Francia, sulle stesse pedane che hanno ospitato del gare olimpiche di Parigi 2024, Massimo Fabbrizi e Mauro De Filippis sono nel gruppo di testa, mentre Giovanni Pellielo è 14°.

Dopo 100 dei 125 piattelli regolamentari in testa a quota 98/100 si trova un sestetto, del quale fanno parte anche gli azzurri Massimo Fabbrizi e Mauro De Filippis, che condividono la vetta con il croato Anton Glasnovic, l’irlandese Derek Burnett, il britannico Matthew Coward-Holley e lo spagnolo Jon Lecanda Alcibar, con quest’ultimo in gara solo per il ranking e dunque senza possibilità d’ingresso in finale.

Sette tiratori, invece, condividono la settima piazza con 97/100, ovvero il croato Giovanni Cernogoraz, il lusitano José Faria, i turchi Tolga N Tuncer e Murat Ilbilgi, il belga Yannick Peeters, il sammarinese Gian Marco Berti ed il ceco Jan Palacky, ma anche in questo caso l’ultimo atleta della lista è in gara solo per i punti del ranking.

Tra i dieci tiratori che occupano la quattordicesima posizione, invece, c’è anche il terzo ed ultimo azzurro al via, ovvero Giovanni Pellielo, a quota 96/100 assieme ai tedeschi Marco Kross e Marius Josef Erik John, ai cechi Fabio Beccari e Vladimir Stepan (con il secondo in gara solo per il ranking), al finlandese Jukka Laakso, allo spagnolo Alberto Fernandez, al transalpino Antonin Desert, al britannico Aaron Heading ed al maltese Gianluca Chetcuti.

QUALIFICAZIONI TRAP MASCHILE DOPO 100 PIATTELLI

1 1317 LECANDA ALCIBAR Jon ESP 25 23 25 25 98 RPO

2 1168 GLASNOVIC Anton CRO 25 24 24 25 98 CB:73

3 1720 FABBRIZI Massimo ITA 25 24 24 25 98 CB:61

4 1649 BURNETT Derek IRL 24 25 25 24 98

5 1487 COWARD-HOLLEY Matthew GBR 25 24 25 24 98

6 1719 DE FILIPPIS Mauro ITA 25 25 24 24 98

7 1167 CERNOGORAZ Giovanni CRO 24 24 24 25 97 CB:48

8 1890 FARIA Jose POR 24 24 24 25 97 CB:27

9 2148 TUNCER N Tolga TUR 24 25 23 25 97

10 2138 ILBILGI Murat TUR 23 25 25 24 97

11 1098 PEETERS Yannick BEL 24 25 24 24 97

12 1993 BERTI Gian Marco SMR 24 25 25 23 97

13 1258 PALACKY Jan CZE 25 25 24 23 97 RPO

14 1559 KROSS Marco GER 24 23 24 25 96

15 1239 BECCARI Fabio CZE 24 24 23 25 96

16 1384 LAAKSO Jukka FIN 24 25 22 25 96

17 1554 JOHN Marius Josef Erik GER 24 24 24 24 96 CB:24

18 1723 PELLIELO Giovanni ITA 24 24 24 24 96 CB:5 CB:49

19 1312 FERNANDEZ Alberto ESP 24 24 24 24 96 CB:44

20 1435 DESERT Antonin FRA 24 25 23 24 96

21 1491 HEADING Aaron GBR 25 24 23 24 96

22 1787 CHETCUTI Gianluca MLT 24 25 24 23 96

23 1265 STEPAN Vladimir CZE 25 25 24 22 96 RPO

24 1770 SOSA Lyndon LUX 23 23 24 25 95

25 2077 VARGA Erik SVK 24 22 24 25 95

26 1323 MURCIA Manuel ESP 24 23 23 25 95

27 1980 LEPEN Matjaz SLO 24 24 22 25 95 CB:33

28 1387 MAEKELAE Juho Johannes FIN 24 24 22 25 95 CB:27

29 2099 LEVIN ANDERSSON Rickard SWE 24 25 21 25 95

30 1314 GARCIA Andres ESP 22 25 24 24 95

31 1199 MAKRI Andreas CYP 23 24 24 24 95 CB:17

32 2039 MICHAUX Michael SUI 23 24 24 24 95 CB:8

33 1827 LILLERUD Ruben Groenbeck NOR 24 23 24 24 95

34 1561 LOEW Andreas GER 24 24 24 23 95

35 1099 TILMANT Jean-Marc Alain M BEL 24 25 23 23 95 RPO

36 1866 PASIERBSKI Tomasz POL 22 23 24 25 94

37 2107 NORLEN Andreas SWE 21 24 25 24 94

38 1321 MARTINEZ TORRES Adria ESP 21 25 24 24 94 RPO

39 1070 AGHAZADA Mirmomin AZE 25 24 21 24 94

40 2072 KOVACOCY Marian SVK 22 25 24 23 94

41 1889 AZEVEDO Joao POR 23 24 24 23 94

42 1429 BOURGUE Clement FRA 24 24 23 23 94

43 1389 PIRTTISALO Eemil FIN 24 23 25 22 94

44 1586 CHATZITSAKIROGLOU Ioannis GRE 23 23 23 24 93

45 2139 ILNAM Yavuz TUR 21 24 25 23 93

46 1956 NIKOLAEV Ramir AIN 23 23 24 23 93

47 1097 DE KEPPER Steven BEL 24 23 23 23 93

48 1981 MACEK Bostjan SLO 25 25 20 23 93

49 2186 BILKO Oleksandr UKR 24 23 24 22 93 RPO

50 1252 KOSTELECKY David CZE 24 24 23 22 93

51 1658 O SULLIVAN Ian IRL 23 21 23 25 92

52 2209 SHLYUZ Oleksandr Oles UKR 21 24 23 24 92

53 1893 VIEIRA DA SILVA Manuel POR 24 21 23 24 92

54 1169 GLASNOVIC Josip CRO 21 25 22 24 92

55 1355 KULL Andres EST 23 23 23 23 92

56 1096 CARLIEZ Clement BEL 24 22 23 23 92

57 1253 LIPTAK Jiri CZE 23 24 22 23 92

58 1151 KIRILOV Marin BUL 24 23 22 23 92

59 1983 ROLIH Sandi SLO 21 25 24 22 92 RPO

60 1054 SOLYOM Laszlo AUT 23 23 24 22 92

61 1072 GULIYEV Alimirza AZE 25 23 22 22 92

62 1075 HUSEYNLI Ali AZE 23 24 20 24 91

63 2010 BARETTA Victor SRB 20 25 23 23 91

64 2211 TIELNYI Ihor UKR 23 24 21 23 91

65 1048 KEIMELMAYR Christian AUT 21 24 22 23 90

66 2073 MARINOV Filip SVK 23 21 24 22 90

67 1193 AKTERZI Nihat CYP 22 23 23 22 90

68 1627 KARDOS Zsolt HUN 22 23 24 21 90

69 1202 MYLONAS Adonis CYP 23 23 24 20 90 RPO

70 1490 HALES Nathan GBR 21 22 22 24 89

71 1789 GALEA James MLT 23 20 22 24 89

72 1978 BLAZINSEK Tomaz SLO 20 24 21 24 89

73 1984 SFILIGOJ Zan SLO 21 22 22 23 88 RPO

74 1963 ZHUKOV Lev AIN 22 23 20 23 88

75 1769 MINY Marc LUX 23 22 20 23 88

76 1198 KYRIAKOU Nikolas CYP 20 24 22 22 88

77 2033 DOS SANTOS CUNHA Nuno SUI 20 25 23 20 88

78 1995 TOMASSONI Alfio SMR 21 24 23 20 88

79 2032 DEGIACOMI Ursin SUI 21 22 20 24 87

80 1051 SCHERHAUFER Andreas AUT 24 21 20 22 87

81 1046 FAUST Alexander AUT 23 21 21 21 86 RPO

82 1657 O NEILL Jonathan Michael IRL 20 21 21 23 85 RPO

83 2194 KLEKOV Oleksii UKR 22 20 20 23 85

84 1650 BYRNE Wayne William IRL 17 23 22 21 83

85 1994 RIGONI Simone SMR 18 23 21 21 83

86 1205 TRANGOLAS Stavros CYP 20 25 17 21 83 RPO

87 1463 KLETTHEYGGJ Johnhard FRO 22 18 18 21 79

88 1460 JOENSEN Esmar Andreasson FRO 23 18 21 17 79