Tiro a volo, Silvana Stanco in corsa per la finale nel trap agli Europei. Sessa e Iezzi sperano

Le azzurre sono ancora in corsa per l’ingresso in finale dopo 100 dei 125 piattelli previsti nelle qualificazioni del trap individuale femminile agli Europei senior 2025 di tiro a volo, in corso a Chateauroux, in Francia: Silvana Maria Stanco occupa il quinto posto, mentre Erica Sessa ed Alessia Iezzi condividono la nona piazza.

Dopo 4 delle 5 serie previste in testa da sola c’è la tedesca Kathrin Murche, che comanda con 97/100 dopo due giornate: alle sue spalle, a quota 96/100, si trova in seconda piazza un terzetto composto dall’atleta individuale neutrale Daria Semianova, dalla britannica Ellie Seward e dall’iberica Fatima Galvez.

Nel quartetto che condivide la quinta posizione a quota 95/100 c’è anche la migliore delle azzurre, Silvana Maria Stanco, in compagnia della slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, della sammarinese Alessandra Perilli e della turca Rumeysa Pelin Kaya.

Alle loro spalle condivide la nona piazza a quota 94/100 un quintetto che comprende anche le altre due azzurre al via, Erica Sessa ed Alessia Iezzi, assieme all’atleta individuale neutrale Lada Denisova, alla slovena Jasmina Macek ed alla polacca Sandra Bernal.

QUALIFICAZIONI TRAP FEMMINILE DOPO 100 PIATTELLI

1 1530 MURCHE Kathrin GER 23 25 25 24 97

2 1935 SEMIANOVA Daria AIN 25 23 24 24 96

3 1480 SEWARD Ellie GBR 25 25 22 24 96 CB:6

4 1304 GALVEZ Fatima ESP 25 25 22 24 96 CB:1

5 2061 REHAK STEFECEKOVA Zuzana SVK 23 24 24 24 95

6 1714 STANCO Silvana Maria ITA 23 24 25 23 95

7 1991 PERILLI Alessandra SMR 24 23 25 23 95

8 2126 KAYA Rumeysa Pelin TUR 25 25 23 22 95

9 1916 DENISOVA Lada AIN 24 23 22 25 94

10 1973 MACEK Jasmina SLO 22 23 25 24 94

11 1836 BERNAL Sandra POL 25 22 23 24 94

12 1713 SESSA Erica ITA 23 24 24 23 94

13 1707 IEZZI Alessia ITA 24 25 22 23 94

14 1306 MOLNE MAGRINA Mar ESP 25 24 24 20 93

15 1305 MARTINEZ Beatriz ESP 20 24 23 25 92

16 1372 NUMMELA Sara Silja Patricia FIN 22 24 24 22 92

17 1941 STEPINA Kseniia AIN 22 21 24 24 91

18 1768 BIDOLI Lena LUX 22 23 22 24 91

19 1370 MAEKELAE-NUMMELA Satu FIN 23 22 22 24 91

20 1888 DE BARROS Ines POR 22 21 23 24 90

21 1523 HALWAX Nadine GER 23 21 22 24 90

22 1145 ALI Selin BUL 19 24 24 23 90

23 1229 MRNOVA Adela CZE 25 19 23 23 90

24 1477 PURSER Madeleine Louise GBR 25 20 22 23 90

25 1408 CORMENIER Carole FRA 25 23 21 21 90

26 1217 HRDLICKOVA Zina CZE 21 24 23 21 89

27 2160 BULHAKOVA Nadiia UKR 21 25 23 20 89

28 2058 MOLNAROVA Nikola SVK 21 19 24 24 88

29 2062 SPOTAKOVA Jana SVK 24 22 21 20 87

30 1921 IVOILOVA Sofia AIN 24 20 20 22 86 RPO

31 1367 ANTIKAINEN Noora FIN 22 22 23 19 86

32 2131 TEMIZDEMIR Safiye TUR 21 21 18 25 85

33 1224 MATEJKOVA Martina CZE 20 18 23 24 85

34 1610 KOZMA Mariann HUN 21 22 23 19 85

35 1608 JONA Bernadett HUN 20 19 22 23 84

36 1645 GORMALLY Aoife IRL 22 21 20 21 84

37 2173 MYKHAILIUKOVA Viktoriia UKR 20 22 17 24 83

38 1615 TOEMOER-TONES Petra Anna HUN 21 22 19 20 82

39 1914 BOIKO Polina AIN 22 22 18 20 82 RPO

40 1512 BENNEMANN Lara GER 22 17 21 21 81

41 1992 TONINI Martina SMR 18 19 20 23 80

42 1045 KRONSTEINER Karoline AUT 19 19 22 20 80

43 1044 EXL Michaela AUT 16 20 22 21 79

44 1976 TOPOLOVEC Tea SLO 19 19 22 19 79

45 1066 JAMALOVA Aydan AZE 23 19 19 18 79

46 2161 DANILOVA Yuliia UKR 20 16 21 21 78

47 2127 KIZILSU Dilara Bedia TUR 20 18 21 19 78

48 1345 POPP Aili EST 19 17 15 22 73

49 2167 KLEKOVA Mariia UKR 17 16 14 14 61 RPO