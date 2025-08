Tiro a volo, la gioia di Fabbrizi dopo l’oro europeo: “Indescrivibile, me lo merito”

Una gioia incontenibile. Massimo Fabbrizi nel pomeriggio di oggi si è laureato Campione d’Europa nella specialità del trap, incantando il pubblico presente al poligono francese di Chateauroux. Si tratta del terzo metallo pregiato continentale per la stella del tiro a volo azzurro, il secondo in campo individuale dopo quello conquistato in casa, a Lonato del Garda, nel 2016.

Una volta intervenuto in zona mista, l’atleta ha raccontato tutte le sue sensazioni al termine di una gara durissima, in cui l’Italia ha festeggiato anche la medaglia di bronzo raccolta da Mauro De Filippis e celebrato anche il mitico Giovanni Pellielo, piazzatosi al nono posto:

“Una gioia indescrivibile, che è esplosa ancora prima che Matthew (Coward Holley, ndr) finisse di sparare. Non ho saputo contenerla – ha detto Fabbrizi– Non poteva che essere così, visto quanto ci ho lavorato e quanto ci ho creduto. Tanti sacrifici, tanta passione e tantissima dedizione”.

L’azzurro ha quindi proseguito: “Non sono più un ragazzino e tutto è più difficile. Ma ho potuto contare sulla fiducia e sul sostegno di Marco Conti e su quello dei miei compagni di Squadra. Ringrazio la Federazione, l’Arma dei Carabinieri ed i miei Sponsor, accanto a me in ogni momento, ma il grazie più grande va a Massimo. Me lo merito”.

Estrema soddisfazione anche dal già citato Marco Conti che, per l’occasione, ha tracciato anche un piccolo bilancio della gara: “Bravi i miei senatori. C’è chi non condivide la fiducia che ripongo in loro, ma nelle ultime due gare hanno dimostrato che hanno ancora molto da dare all’Italia ed al nostro sport. Massimo (Fabbrizi, ndr) a quarantasette anni ha appena conquistato il Titolo Europeo. Mauro (De Filippis, ndr) a quarantaquattro ha centrato il terzo bronzo continentale della carriera. Giovanni (Pellielo, ndr), a cinquantacinque anni ha vinto l’oro nell’ultima Coppa del Mondo. Tutti e tre insieme tornano a casa con l’oro a Squadre. Che dire? I fatti parlano più di tante parole”. “Peccato per Silvana (Stanco, ndr), fuori dalla finale allo spareggio, ma a lei ed alle compagne di Squadra faccio i miei complimenti per l’oro – ha concluso il tecnico umbro – Complimenti che estendo volentieri anche agli Junior per i risultati di ieri. Nuove generazioni che stanno crescendo bene”.